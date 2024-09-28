Вяльбе призвала сбросить бомбу на Лондон, чтобы Россию вернули в мировой спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением, как вернуть страну в мировой спорт.

– Вы недавно сказали, что, когда мы вернемся на международную арену, мы должны быть сильнее, чем вчера. Что должно случиться, чтобы Россию вернули не только на Олимпиады, но и на все остальные соревнования под своими флагом и гимном?

– Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили.

Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир.

Не надо загадывать, но рано или поздно все равно нас пустят. Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно.

Если еще год назад я говорила, что нас вернут по окончании СВО, то теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год.