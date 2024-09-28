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  • Вяльбе призвала сбросить бомбу на Лондон, чтобы Россию вернули в мировой спорт

Вяльбе призвала сбросить бомбу на Лондон, чтобы Россию вернули в мировой спорт

28 сентября 2024, 16:45
14

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением, как вернуть страну в мировой спорт.

– Вы недавно сказали, что, когда мы вернемся на международную арену, мы должны быть сильнее, чем вчера. Что должно случиться, чтобы Россию вернули не только на Олимпиады, но и на все остальные соревнования под своими флагом и гимном?

– Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили.

Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир.

Не надо загадывать, но рано или поздно все равно нас пустят. Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно.

Если еще год назад я говорила, что нас вернут по окончании СВО, то теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год.

  • Россию отстранили в 2022 году после начала СВО.
  • Футбольная сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Клубы отстранены от еврокубков.

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Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (14)
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Semenycch
1727533299
Однажды это необходимо будет сделать, но не сейчас. Англосаксы уже много столетий ставят перед Россией вопрос - или они или мы! Нужно эту тему решить окончательно и навсегда. И в нашу пользу. Или они вновь придут на Русскую землю унижать и убивать следующие поколения Русских людей! Но решать этот вопрос нужно не сейчас!
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Spartak_forv@
1727533482
Предлагаю скинуть на центр Лондона саму Вяльбе
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волчарик
1727534778
Я реально ******* , у них вроде гимнастка у нас лыжница-решают куда бомбы скидывать .
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Fialet
1727542790
А и правильно, пропади этот несправедливый мир нахер.
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subbotaspartak
1727547848
... бомбу на центр Лондона,... ну если бы на Уэмбли, хоть как-то к футболу привязаться...
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BRO_football
1727549637
Правильно! Там все семьи наших чиновников и олигархов живут! Прямо вот на них и скинуть!
Ответить
Из Твери Леха
1727551639
Да не надо бомбы тратить, пригодятся еще. 2025 год, как сказал Андрей Сергеич.
Ответить
Oldtrafford83
1727585328
Видимо лично Вяльбе её на лыжах доставит))
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zigbert
1727784089
Тут уж совсем будет не до спорта.
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