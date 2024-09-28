Корнеев оценил шансы Глушенкова перейти в «Жирону»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев сказал, сможет ли клуб пройти без поражений сезон-2024/25, и высказался о летних новобранцах команды Александре Соболеве и Максиме Глушенкове.

– Агент Герман Ткаченко давал инсайд, что «Жирона» следила за Глушенковым летом. Готов ли Максим к переходу в Европу? Реален ли этот трансфер?

– «Жирона» следит за многими яркими футболистами, и я не исключаю, что Глушенков был в их числе. Учитывая все финансовые запросы сторон, этот трансфер в Европу был бы невозможен.

– В июльском интервью вы сказали, что если Соболев мотивирован, то он способен приносить пользу. Что сейчас ждeте от него? Способен Александр стать топ-бомбардиром?

– С мотивацией у Соболева проблем не будет, так как ему есть что доказывать клубу и его болельщикам. Я пока не вижу его делающим разницу. Возможно, это связано с игровым тонусом. В этом сезоне Александр не станет топ-бомбардиром.

– Состав «Зенита» становится всe сильнее и сильнее. Смогут повторить успех «Арсенала» или «Байера», пройдя сезон без поражений?

– Учитывая, что несколько последних побед дались чрезвычайно сложно, то думаю, вряд ли. Но теоретически, учитывая укомплектованный состав «Зенита», я этого не исключаю.