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    • Президент Ла Лиги – об убытках за 10 лет: «Испанский футбол потерял в общей сложности 30 млн евро, АПЛ – 5 млрд»

    Президент Ла Лиги – об убытках за 10 лет: «Испанский футбол потерял в общей сложности 30 млн евро, АПЛ – 5 млрд»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает необходимым усовершенствовать финансовый фэйр-плей.

    «Без него лиги, которые мы поддерживаем в стабильном состоянии, придут в экономический упадок. За последние 10 лет испанский футбол потерял в общей сложности 30 миллионов евро, АПЛ – 5 миллиардов.

    Важно все сбалансировать, потому что из-за этого возможности наших клубов на [трансферном] рынке не равны. Доступ к игрокам глобален, и правила должны быть соответствующими. УЕФА должен делать для этого больше, и он уже работает над этим, но нужно ускориться», – сказал Тебас.

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    Источник: Marca

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    24.09.2024 13:22
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1727174380
    Что такое 30 млн за 10 лет. Тьфу. А вот 5 млрд это уже сумма.
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