23 ноября на стадионе «Балаидос» «Сельта» принимает «Барселону» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Этот матч может стать ключевым для обеих команд в их борьбе за турнирные задачи – «Барселона» стремится укрепить лидерство, а «Сельта» ищет стабильность в середине таблицы.

«Сельта»

«Сельта» занимает 11-е место с 17 очками. Команда продемонстрировала хороший уровень атаки в последних матчах, забив 9 голов за 5 игр, однако оборона остается проблемной – 8 пропущенных мячей за тот же период. Лучший бомбардир команды, Анастасиос Дувикас, забил 5 голов и будет главной надеждой хозяев в атаке.

Последние матчи «Сельты»:

«Барселона»

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 33 очками и лучшей разницей мячей (+28). Роберт Левандовски, забивший 19 голов в 17 матчах, возглавляет атаку каталонцев, которые являются самой результативной командой турнира (40 голов в 13 матчах). Тем не менее, команда пропустила в 3 последних матчах, что указывает на небольшие проблемы в обороне.

Последние матчи «Барселоны»:

Личные встречи

«Барселона» традиционно успешно играет против «Сельты», забивая в 10 последних матчах против этого соперника. Однако в прошлых сезонах «Сельта» показала, что способна навязать борьбу, одержав одну победу и сыграв вничью за последние 5 встреч.

Последние встречи:

Статистика

«Сельта»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Барселона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Сельта» – «Барселона»

Несмотря на нестабильность в последних матчах, «Барселона» остается явным фаворитом благодаря мощной атаке и более высокому уровню игры. «Сельта», имеющая проблемы в обороне, скорее всего, не сможет остановить атакующую машину гостей, но вполне способна забить, учитывая текущую форму команды.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Роберт Левандовски забьет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Ожидается результативная победа гостей с минимальной возможностью для хозяев отличиться.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00.

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