23 ноября на стадионе «Балаидос» «Сельта» принимает «Барселону» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Этот матч может стать ключевым для обеих команд в их борьбе за турнирные задачи – «Барселона» стремится укрепить лидерство, а «Сельта» ищет стабильность в середине таблицы.
«Сельта»
«Сельта» занимает 11-е место с 17 очками. Команда продемонстрировала хороший уровень атаки в последних матчах, забив 9 голов за 5 игр, однако оборона остается проблемной – 8 пропущенных мячей за тот же период. Лучший бомбардир команды, Анастасиос Дувикас, забил 5 голов и будет главной надеждой хозяев в атаке.
Последние матчи «Сельты»:
- «Бетис» 2:2 «Сельта»
- «Сельта» 1:0 «Хетафе»
- «Сан-Педро» 1:5 «Сельта» (Кубок)
- «Леганес» 3:0 «Сельта»
- «Сельта» 1:2 «Реал Мадрид»
«Барселона»
«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 33 очками и лучшей разницей мячей (+28). Роберт Левандовски, забивший 19 голов в 17 матчах, возглавляет атаку каталонцев, которые являются самой результативной командой турнира (40 голов в 13 матчах). Тем не менее, команда пропустила в 3 последних матчах, что указывает на небольшие проблемы в обороне.
Последние матчи «Барселоны»:
- «Реал Сосьедад» 1:0 «Барселона»
- «Црвена Звезда» 2:5 «Барселона» (Лига чемпионов)
- «Барселона» 3:1 «Эспаньол»
- «Реал Мадрид» 0:4 «Барселона»
- «Барселона» 4:1 «Бавария» (Лига чемпионов)
Личные встречи
«Барселона» традиционно успешно играет против «Сельты», забивая в 10 последних матчах против этого соперника. Однако в прошлых сезонах «Сельта» показала, что способна навязать борьбу, одержав одну победу и сыграв вничью за последние 5 встреч.
Последние встречи:
- «Сельта» 1:2 «Барселона»
- «Барселона» 3:2 «Сельта»
- «Сельта» 2:1 «Барселона»
- «Барселона» 1:0 «Сельта»
- «Барселона» 3:1 «Сельта»
Статистика
«Сельта»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
«Барселона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 16
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Сельта» – «Барселона»
Несмотря на нестабильность в последних матчах, «Барселона» остается явным фаворитом благодаря мощной атаке и более высокому уровню игры. «Сельта», имеющая проблемы в обороне, скорее всего, не сможет остановить атакующую машину гостей, но вполне способна забить, учитывая текущую форму команды.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Барселоны» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Роберт Левандовски забьет – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
Ожидается результативная победа гостей с минимальной возможностью для хозяев отличиться.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00.
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