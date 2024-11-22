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    • Прогноз на точный счет матча «Сельта» – «Барселона», Ла Лига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сельта» – «Барселона», Ла Лига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Балаидос» «Сельта» принимает «Барселону» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Этот матч может стать ключевым для обеих команд в их борьбе за турнирные задачи – «Барселона» стремится укрепить лидерство, а «Сельта» ищет стабильность в середине таблицы.

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 11-е место с 17 очками. Команда продемонстрировала хороший уровень атаки в последних матчах, забив 9 голов за 5 игр, однако оборона остается проблемной – 8 пропущенных мячей за тот же период. Лучший бомбардир команды, Анастасиос Дувикас, забил 5 голов и будет главной надеждой хозяев в атаке.

    Последние матчи «Сельты»:

    «Барселона»

    «Барселона» лидирует в Ла Лиге с 33 очками и лучшей разницей мячей (+28). Роберт Левандовски, забивший 19 голов в 17 матчах, возглавляет атаку каталонцев, которые являются самой результативной командой турнира (40 голов в 13 матчах). Тем не менее, команда пропустила в 3 последних матчах, что указывает на небольшие проблемы в обороне.

    Последние матчи «Барселоны»:

    Личные встречи

    «Барселона» традиционно успешно играет против «Сельты», забивая в 10 последних матчах против этого соперника. Однако в прошлых сезонах «Сельта» показала, что способна навязать борьбу, одержав одну победу и сыграв вничью за последние 5 встреч.

    Последние встречи:

    • «Сельта» 1:2 «Барселона»
    • «Барселона» 3:2 «Сельта»
    • «Сельта» 2:1 «Барселона»
    • «Барселона» 1:0 «Сельта»
    • «Барселона» 3:1 «Сельта»

    Статистика

    «Сельта»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Барселона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Сельта» – «Барселона»

    Несмотря на нестабильность в последних матчах, «Барселона» остается явным фаворитом благодаря мощной атаке и более высокому уровню игры. «Сельта», имеющая проблемы в обороне, скорее всего, не сможет остановить атакующую машину гостей, но вполне способна забить, учитывая текущую форму команды.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Роберт Левандовски забьет – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается результативная победа гостей с минимальной возможностью для хозяев отличиться.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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