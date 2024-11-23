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  • «Сельта» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Сельта» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 21:50
Сельта
23.11.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
84' А. Гонсалес 86' У. Альварес
15' Рафинья 61' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
16
Гави
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
10
Ноа Дарвих
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
20
Родригес
8
Бельтран
23
Альварес
6
Мориба
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
4-1-2-2-1
1
Пенья
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
18
Мартин
6
Касадо
8
Педри
16
Гави
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Левандовски
8
Бельтран
5
Сотело
5
Сотело
8
Бельтран
19
Бамба
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
10
Аспас
11
Дуран
11
Дуран
10
Аспас
18
Мартин
22
Форт
22
Форт
18
Мартин
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
20
Ольмо
20
Торре
20
Торре
20
Ольмо
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Сельта
Барселона
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
10
Ноа Дарвих
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
10
Ноа Дарвих
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Сельта - Барселона
5
1
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
389
581
Сейвы
2
6
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.6
1.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Барселоны», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Барселона»

Сельта – Барселона матч 23 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Сельта
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