23.11.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
20
Родригес
8
Бельтран
23
Альварес
6
Мориба
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
4-1-2-2-1
1
Пенья
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
18
Мартин
6
Касадо
8
Педри
16
Гави
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Левандовски
8
Бельтран
5
Сотело
5
Сотело
8
Бельтран
19
Бамба
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
10
Аспас
11
Дуран
11
Дуран
10
Аспас
18
Мартин
22
Форт
22
Форт
18
Мартин
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
20
Ольмо
20
Торре
20
Торре
20
Ольмо
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Сельта
Барселона
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
10
Ноа Дарвих
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
10
Ноа Дарвих
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Сельта - Барселона
5
1
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
389
581
Сейвы
2
6
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.6
1.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Барселоны», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»