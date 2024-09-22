«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Эстадио до Бесса XXI» «Боавишта» примет «Бенфику» в рамках 6-го тура Примейры. Матч обещает быть интригующим, так как обе команды демонстрируют контрастные результаты в текущем сезоне.
«Боавишта»
«Боавишта» находится на 14-м месте с 5 очками после 5 туров. Команда не может выиграть на протяжении 4 матчей, и основной проблемой остаeтся низкая результативность – всего 3 забитых гола за последние 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Бруно Оньемаечи, но он сумел отличиться лишь однажды. В защите «Боавишта» выглядит относительно стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру.
Последние матчи:
- «Эштрела» 2:2 «Боавишта»
- «Боавишта» 0:0 «Эшторил»
- «Фамаликан» 1:0 «Боавишта»
- «Боавишта» 0:1 «Брага»
- «Каса Пиа» 0:1 «Боавишта»
«Бенфика»
«Бенфика» занимает 7-е место с 10 очками после 5 туров, но команда значительно прибавляет, не проигрывая в последних 4 матчах. Лучший бомбардир «Бенфики» – Оркун Кекчю, забивший 2 гола. За последние 5 матчей «Бенфика» забила 11 голов, демонстрируя уверенную игру в атаке и надeжную защиту – 3 пропущенных гола. Команда стабильно забивает в последних матчах, что делает еe явным фаворитом встречи.
Последние матчи:
- «Црвена Звезда» 1:2 «Бенфика» (Лига чемпионов)
- «Бенфика» 4:1 «Санта-Клара»
- «Морейренсе» 1:1 «Бенфика»
- «Бенфика» 1:0 «Эштрела»
- «Бенфика» 3:0 «Каса Пиа»
Личные встречи
В личных встречах «Бенфика» доминирует, выиграв 3 из 4 последних матчей. «Боавишта» лишь однажды сумела обыграть «Бенфику», но шансы на повторение успеха в нынешней форме крайне малы.
Последние встречи:
- «Бенфика» 2:0 «Боавишта» (2024)
- «Боавишта» 3:2 «Бенфика» (2023)
- «Бенфика» 3:1 «Боавишта» (2023)
- «Боавишта» 0:3 «Бенфика» (2022)
Статистика
«Боавишта»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
«Бенфика»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч
«Бенфика» является очевидным фаворитом встречи благодаря сильной атаке и стабильной защите. «Боавишта» вряд ли сможет навязать серьeзную борьбу с учeтом своей слабой результативности и недостатков в нападении. «Бенфика» должна уверенно контролировать игру и взять три очка.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бенфики» – коэффициент 1.45
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Бенфики» за коэффициент 1.45.