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    • «Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024

    «Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024

    23 сентября 2024 года на стадионе «Эстадио до Бесса XXI» «Боавишта» примет «Бенфику» в рамках 6-го тура Примейры. Матч обещает быть интригующим, так как обе команды демонстрируют контрастные результаты в текущем сезоне.

    «Боавишта»

    «Боавишта» находится на 14-м месте с 5 очками после 5 туров. Команда не может выиграть на протяжении 4 матчей, и основной проблемой остаeтся низкая результативность – всего 3 забитых гола за последние 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Бруно Оньемаечи, но он сумел отличиться лишь однажды. В защите «Боавишта» выглядит относительно стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру.

    Последние матчи:

    «Бенфика»

    «Бенфика» занимает 7-е место с 10 очками после 5 туров, но команда значительно прибавляет, не проигрывая в последних 4 матчах. Лучший бомбардир «Бенфики» – Оркун Кекчю, забивший 2 гола. За последние 5 матчей «Бенфика» забила 11 голов, демонстрируя уверенную игру в атаке и надeжную защиту – 3 пропущенных гола. Команда стабильно забивает в последних матчах, что делает еe явным фаворитом встречи.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В личных встречах «Бенфика» доминирует, выиграв 3 из 4 последних матчей. «Боавишта» лишь однажды сумела обыграть «Бенфику», но шансы на повторение успеха в нынешней форме крайне малы.

    Последние встречи:

    • «Бенфика» 2:0 «Боавишта» (2024)
    • «Боавишта» 3:2 «Бенфика» (2023)
    • «Бенфика» 3:1 «Боавишта» (2023)
    • «Боавишта» 0:3 «Бенфика» (2022)

    Статистика

    «Боавишта»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Бенфика»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч

    «Бенфика» является очевидным фаворитом встречи благодаря сильной атаке и стабильной защите. «Боавишта» вряд ли сможет навязать серьeзную борьбу с учeтом своей слабой результативности и недостатков в нападении. «Бенфика» должна уверенно контролировать игру и взять три очка.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бенфики» – коэффициент 1.45
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Бенфики» за коэффициент 1.45.

    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 10:19
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