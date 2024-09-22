«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Эстадио до Бесса XXI» «Боавишта» примет «Бенфику» в рамках 6-го тура Примейры. Матч обещает быть интригующим, так как обе команды демонстрируют контрастные результаты в текущем сезоне.

«Боавишта»

«Боавишта» находится на 14-м месте с 5 очками после 5 туров. Команда не может выиграть на протяжении 4 матчей, и основной проблемой остаeтся низкая результативность – всего 3 забитых гола за последние 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Бруно Оньемаечи, но он сумел отличиться лишь однажды. В защите «Боавишта» выглядит относительно стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру.

Последние матчи:

«Бенфика»

«Бенфика» занимает 7-е место с 10 очками после 5 туров, но команда значительно прибавляет, не проигрывая в последних 4 матчах. Лучший бомбардир «Бенфики» – Оркун Кекчю, забивший 2 гола. За последние 5 матчей «Бенфика» забила 11 голов, демонстрируя уверенную игру в атаке и надeжную защиту – 3 пропущенных гола. Команда стабильно забивает в последних матчах, что делает еe явным фаворитом встречи.

Последние матчи:

Личные встречи

В личных встречах «Бенфика» доминирует, выиграв 3 из 4 последних матчей. «Боавишта» лишь однажды сумела обыграть «Бенфику», но шансы на повторение успеха в нынешней форме крайне малы.

Последние встречи:

«Бенфика» 2:0 «Боавишта» (2024)

«Боавишта» 3:2 «Бенфика» (2023)

«Бенфика» 3:1 «Боавишта» (2023)

«Боавишта» 0:3 «Бенфика» (2022)

Статистика

«Боавишта»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Бенфика»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Прогноз на матч

«Бенфика» является очевидным фаворитом встречи благодаря сильной атаке и стабильной защите. «Боавишта» вряд ли сможет навязать серьeзную борьбу с учeтом своей слабой результативности и недостатков в нападении. «Бенфика» должна уверенно контролировать игру и взять три очка.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бенфики» – коэффициент 1.45

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Бенфики» за коэффициент 1.45.