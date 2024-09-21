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    • «Фиорентина» – «Лацио»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

    «Фиорентина» – «Лацио»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Артемио Франки» пройдет матч 5-го тура Серии А, где «Фиорентина» примет «Лацио». Обе команды стремятся укрепить свои позиции в чемпионате, и предстоящая игра обещает быть напряженной и результативной.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 14-е место с 3 очками после 4 туров. Команда начала сезон с проблемами, не одержав побед ни в одном из последних 4 матчей Серии А. Главной угрозой в атаке остается Мойзе Кин, который забил 4 гола в 6 матчах. Несмотря на активную игру в атаке (8 голов в последних 5 матчах), оборона остается слабым местом – 9 пропущенных мячей за тот же период. Команде нужно улучшить игру в защите, чтобы претендовать на более высокие позиции в турнире.

    Последние матчи:

    «Лацио»

    «Лацио» занимает 7-е место с 7 очками после 4 туров. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних 11 матчей. Лучший бомбардир – Валентин Кастельянос, на счету которого 3 гола в 4 играх. Однако оборона «Лацио» не всегда надежна – команда пропустила в 6 последних играх. Несмотря на это, «Лацио» уверенно набирает очки и продолжает оставаться одним из фаворитов сезона.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Лацио» имеет преимущество в очных встречах с «Фиорентиной». В последних 7 матчах «Лацио» выиграл 4, в том числе дважды на выезде. Однако в последней игре в феврале 2024 года «Фиорентина» сумела победить «Лацио» со счетом 2:1 на своем поле.

    Последние встречи:

    • «Фиорентина» 2:1 «Лацио» (2024)
    • «Лацио» 1:0 «Фиорентина» (2023)
    • «Лацио» 1:1 «Фиорентина» (2023)
    • «Фиорентина» 0:4 «Лацио» (2022)

    Статистика

    «Фиорентина»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Лацио»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Лацио» выглядит более стабильной командой по сравнению с «Фиорентиной». Несмотря на проблемы в обороне, «Лацио» продолжает забивать в каждом матче, что дает им преимущество в предстоящей игре. «Фиорентина» будет полагаться на поддержку домашних трибун, однако их слабая оборона может стать решающим фактором в пользу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лацио» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Лацио» за коэффициент 2.10.

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    «Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:17
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