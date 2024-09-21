«Фиорентина» – «Лацио»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Артемио Франки» пройдет матч 5-го тура Серии А, где «Фиорентина» примет «Лацио». Обе команды стремятся укрепить свои позиции в чемпионате, и предстоящая игра обещает быть напряженной и результативной.

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 14-е место с 3 очками после 4 туров. Команда начала сезон с проблемами, не одержав побед ни в одном из последних 4 матчей Серии А. Главной угрозой в атаке остается Мойзе Кин, который забил 4 гола в 6 матчах. Несмотря на активную игру в атаке (8 голов в последних 5 матчах), оборона остается слабым местом – 9 пропущенных мячей за тот же период. Команде нужно улучшить игру в защите, чтобы претендовать на более высокие позиции в турнире.

Последние матчи:

«Лацио»

«Лацио» занимает 7-е место с 7 очками после 4 туров. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних 11 матчей. Лучший бомбардир – Валентин Кастельянос, на счету которого 3 гола в 4 играх. Однако оборона «Лацио» не всегда надежна – команда пропустила в 6 последних играх. Несмотря на это, «Лацио» уверенно набирает очки и продолжает оставаться одним из фаворитов сезона.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Лацио» имеет преимущество в очных встречах с «Фиорентиной». В последних 7 матчах «Лацио» выиграл 4, в том числе дважды на выезде. Однако в последней игре в феврале 2024 года «Фиорентина» сумела победить «Лацио» со счетом 2:1 на своем поле.

Последние встречи:

«Фиорентина» 2:1 «Лацио» (2024)

«Лацио» 1:0 «Фиорентина» (2023)

«Лацио» 1:1 «Фиорентина» (2023)

«Фиорентина» 0:4 «Лацио» (2022)

Статистика

«Фиорентина»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Лацио»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Лацио» выглядит более стабильной командой по сравнению с «Фиорентиной». Несмотря на проблемы в обороне, «Лацио» продолжает забивать в каждом матче, что дает им преимущество в предстоящей игре. «Фиорентина» будет полагаться на поддержку домашних трибун, однако их слабая оборона может стать решающим фактором в пользу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лацио» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Лацио» за коэффициент 2.10.