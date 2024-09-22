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  • «Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 12:20
Фиорентина
22.09.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
49' А. Гюдмюндссон (П) 90' А. Гюдмюндссон (П)
41' М. Хила
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-3-3-1
43
Де Хеа
3
Бираги
28
Мартинес
15
Комуццо
8
Госенс
8
Мандрагора
20
Додо
32
Катальди
28
Колпани
8
Бове
9
Кен
4-3-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
34
Хила
17
Тавареш
11
Исаксен
6
Гендузи
8
Кастровилли
14
Нослин
10
Дзакканьи
22
Диа
3
Бираги
3
Раньери
3
Раньери
3
Бираги
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
28
Мартинес
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
28
Мартинес
8
Мандрагора
8
Куаме
8
Куаме
8
Мандрагора
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
8
Кастровилли
6
Ровелла
6
Ровелла
8
Кастровилли
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
4
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
10
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
356
404
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
2.64
1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Лацио», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Лацио»

«Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Фиорентина
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