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    • «Балтика» – «Арсенал»: прогноз на матч 11 тура российской Первой лиги, 21 сентября

    «Балтика» – «Арсенал»: прогноз на матч 11 тура российской Первой лиги, 21 сентября

    В 11 туре Первой лиги калининградская «Балтика» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, и начнется в 21:15 по московскому времени.

    «Балтика»

    Калининградская «Балтика» по итогам 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице. Команда одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения, забив 11 голов и пропустив 9. В активе «Балтики» 16 очков. Последние три матча команды:

    «Арсенал»

    «Арсенал» уверенно лидирует в Первой лиге, занимает первое место с 22 очками. Туляки выиграли 6 матчей и 4 раза сыграли вничью, не потерпели ни одного поражения. Команда забила 10 голов и пропустила 4. Последние три встречи команды:

    Прогноз на матч «Балтика» – «Арсенал»

    Посление очные встречи команд:

    • 10.02.2024, «Балтика» – «Арсенал» 3:1;
    • 08.08.2022, «Балтика» – «Арсенал» 1:0;
    • 25.11.2022, «Арсенал» – «Балтика» 0:5.

    Обе команды показывают хорошую форму. «Арсенал» идет без поражений, однако «Балтика» на своем поле всегда выступает уверенно. Вероятно, фанатов ожидает игра, полная упорной борьбы. Прогноз – тотал меньше 2.5 (1.55).

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    «Балтика» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 10:00
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