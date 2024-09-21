В 11 туре Первой лиги калининградская «Балтика» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, и начнется в 21:15 по московскому времени.

Калининградская «Балтика» по итогам 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице. Команда одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения, забив 11 голов и пропустив 9. В активе «Балтики» 16 очков. Последние три матча команды:

«Арсенал»

«Арсенал» уверенно лидирует в Первой лиге, занимает первое место с 22 очками. Туляки выиграли 6 матчей и 4 раза сыграли вничью, не потерпели ни одного поражения. Команда забила 10 голов и пропустила 4. Последние три встречи команды:

Прогноз на матч «Балтика» – «Арсенал»

Посление очные встречи команд:

10.02.2024, «Балтика» – «Арсенал» 3:1;

08.08.2022, «Балтика» – «Арсенал» 1:0;

25.11.2022, «Арсенал» – «Балтика» 0:5.

Обе команды показывают хорошую форму. «Арсенал» идет без поражений, однако «Балтика» на своем поле всегда выступает уверенно. Вероятно, фанатов ожидает игра, полная упорной борьбы. Прогноз – тотал меньше 2.5 (1.55).