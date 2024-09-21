В 11 туре Первой лиги калининградская «Балтика» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, и начнется в 21:15 по московскому времени.
«Балтика»
Калининградская «Балтика» по итогам 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице. Команда одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения, забив 11 голов и пропустив 9. В активе «Балтики» 16 очков. Последние три матча команды:
- 16.09.2024, «Торпедо» – «Балтика» 2:1;
- 09.09.2024, «Балтика» – «Тюмень» 2:1;
- 31.08.2024, «Енисей» – «Балтика» 1:2.
«Арсенал»
«Арсенал» уверенно лидирует в Первой лиге, занимает первое место с 22 очками. Туляки выиграли 6 матчей и 4 раза сыграли вничью, не потерпели ни одного поражения. Команда забила 10 голов и пропустила 4. Последние три встречи команды:
- 16.09.2024, «Арсенал» – «Урал» 1:0;
- 09.09.2024, «Торпедо» – «Арсенал» 2:2;
- 31.08.2024, «Арсенал» – «СКА-Хабаровск» 1:0.
Прогноз на матч «Балтика» – «Арсенал»
Посление очные встречи команд:
- 10.02.2024, «Балтика» – «Арсенал» 3:1;
- 08.08.2022, «Балтика» – «Арсенал» 1:0;
- 25.11.2022, «Арсенал» – «Балтика» 0:5.
Обе команды показывают хорошую форму. «Арсенал» идет без поражений, однако «Балтика» на своем поле всегда выступает уверенно. Вероятно, фанатов ожидает игра, полная упорной борьбы. Прогноз – тотал меньше 2.5 (1.55).