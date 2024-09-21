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  • «Балтика» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Балтика» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 20:05
Балтика
21.09.2024, суббота, 21:15
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Малик Одейинка
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-1-2-3
39
Бориско
44
Исаенко
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
17
Саусь
19
Пряхин
99
Лисакович
17
Никишин
14
Аппаев
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
22
Цараев
18
Попов
9
Липовой
14
Одейинка
99
Лисакович
96
Мохаммад
96
Мохаммад
99
Лисакович
17
Никишин
10
Петров
10
Петров
17
Никишин
8
Мендель
18
Титков
18
Титков
8
Мендель
19
Пряхин
17
Ковалев
17
Ковалев
19
Пряхин
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
11
Ткачев
28
Жилкин
28
Жилкин
11
Ткачев
22
Цараев
24
Коротков
24
Коротков
22
Цараев
9
Липовой
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Липовой
88
Левин
21
Шевченко
21
Шевченко
88
Левин
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
Остались в запасе
Балтика
Арсенал
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Балтика - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Арсенала», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Арсенал»

«Балтика» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Балтика
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