Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-2-3
39
Бориско
44
Исаенко
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
17
Саусь
19
Пряхин
99
Лисакович
17
Никишин
14
Аппаев
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
22
Цараев
18
Попов
9
Липовой
14
Одейинка
99
Лисакович
96
Мохаммад
96
Мохаммад
99
Лисакович
17
Никишин
10
Петров
10
Петров
17
Никишин
8
Мендель
18
Титков
18
Титков
8
Мендель
19
Пряхин
17
Ковалев
17
Ковалев
19
Пряхин
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
11
Ткачев
28
Жилкин
28
Жилкин
11
Ткачев
22
Цараев
24
Коротков
24
Коротков
22
Цараев
9
Липовой
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Липовой
88
Левин
21
Шевченко
21
Шевченко
88
Левин
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
Остались в запасе
Балтика
Арсенал
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Балтика - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Арсенала», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»