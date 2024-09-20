«Венеция» – «Дженоа»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Венеция» встретится с «Дженоа» в рамках 5-го тура Серии А. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы и показывают различные результаты на старте сезона.

«Венеция»

«Венеция» занимает 20-е место в Серии А, набрав всего 1 очко за 4 тура. Под руководством Эузебио Ди Франческо команда продолжает испытывать проблемы как в обороне, так и в атаке. В последних 5 играх «Венеция» забила всего 2 гола, при этом пропустив 11, что отражает слабую игру команды на всех участках поля. Магнус Андерсен – лучший бомбардир команды с 1 голом за 4 матча, но это не спасает коллектив от серии неудач.

Последние матчи:«Милан» 4:0 «Венеция»«Венеция» 0:1 «Торино»«Фиорентина» 0:0 «Венеция»«Лацио» 3:1 «Венеция»«Брешия» 3:1 «Венеция» (Кубок)

«Дженоа»

«Дженоа» под руководством Альберто Джилардино находится на 11-м месте с 5 очками после 4 туров. Команда демонстрирует более сбалансированную игру и стабильно набирает очки. В последних 5 матчах «Дженоа» забила 5 голов и пропустила 5, что отражает достаточно уверенную игру в защите. Жуниор Мессиас с 2 голами лидирует в списке бомбардиров команды.

Последние матчи:«Дженоа» 1:1 «Рома»«Дженоа» 0:2 «Верона»«Монца» 0:1 «Дженоа»«Дженоа» 2:2 «Интер»«Дженоа» 1:0 «Реджана» (Кубок)

Личные встречи

Исторически «Дженоа» доминирует в матчах с «Венецией». В 16 последних играх «Дженоа» потерпела поражение только 2 раза. В последних 5 матчах против этого соперника «Дженоа» стабильно забивала, что может сыграть ключевую роль и в предстоящей встрече.

Последние встречи:«Венеция» 1:3 «Дженоа» (товарищеский матч, 2023)«Дженоа» 1:0 «Венеция» (Серия B, 2023)«Венеция» 1:2 «Дженоа» (Серия B, 2022)«Венеция» 1:1 «Дженоа» (Серия A, 2022)

Статистика

«Венеция»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

«Дженоа»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму обеих команд, «Дженоа» выглядит более уверенно и сбалансированно, особенно в обороне. «Венеция» испытывает большие проблемы в защите, что может сыграть на руку «Дженоа». Учитывая историческое преимущество «Дженоа» в очных встречах, можно ожидать, что они снова будут доминировать в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Дженоа» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе забьют – Да – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Дженоа» за коэффициент 2.00.