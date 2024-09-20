Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Венеция» – «Дженоа»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024

    «Венеция» – «Дженоа»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Венеция» встретится с «Дженоа» в рамках 5-го тура Серии А. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы и показывают различные результаты на старте сезона.

    «Венеция»

    «Венеция» занимает 20-е место в Серии А, набрав всего 1 очко за 4 тура. Под руководством Эузебио Ди Франческо команда продолжает испытывать проблемы как в обороне, так и в атаке. В последних 5 играх «Венеция» забила всего 2 гола, при этом пропустив 11, что отражает слабую игру команды на всех участках поля. Магнус Андерсен – лучший бомбардир команды с 1 голом за 4 матча, но это не спасает коллектив от серии неудач.

    Последние матчи:«Милан» 4:0 «Венеция»«Венеция» 0:1 «Торино»«Фиорентина» 0:0 «Венеция»«Лацио» 3:1 «Венеция»«Брешия» 3:1 «Венеция» (Кубок)

    «Дженоа»

    «Дженоа» под руководством Альберто Джилардино находится на 11-м месте с 5 очками после 4 туров. Команда демонстрирует более сбалансированную игру и стабильно набирает очки. В последних 5 матчах «Дженоа» забила 5 голов и пропустила 5, что отражает достаточно уверенную игру в защите. Жуниор Мессиас с 2 голами лидирует в списке бомбардиров команды.

    Последние матчи:«Дженоа» 1:1 «Рома»«Дженоа» 0:2 «Верона»«Монца» 0:1 «Дженоа»«Дженоа» 2:2 «Интер»«Дженоа» 1:0 «Реджана» (Кубок)

    Личные встречи

    Исторически «Дженоа» доминирует в матчах с «Венецией». В 16 последних играх «Дженоа» потерпела поражение только 2 раза. В последних 5 матчах против этого соперника «Дженоа» стабильно забивала, что может сыграть ключевую роль и в предстоящей встрече.

    Последние встречи:«Венеция» 1:3 «Дженоа» (товарищеский матч, 2023)«Дженоа» 1:0 «Венеция» (Серия B, 2023)«Венеция» 1:2 «Дженоа» (Серия B, 2022)«Венеция» 1:1 «Дженоа» (Серия A, 2022)

    Статистика

    «Венеция»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

    «Дженоа»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму обеих команд, «Дженоа» выглядит более уверенно и сбалансированно, особенно в обороне. «Венеция» испытывает большие проблемы в защите, что может сыграть на руку «Дженоа». Учитывая историческое преимущество «Дженоа» в очных встречах, можно ожидать, что они снова будут доминировать в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Дженоа» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Дженоа» за коэффициент 2.00.

    Новости по теме
    Жуткий перелом Малиновского в матче с «Венецией» 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+