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    • «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Англии, где встретятся «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Обе команды находятся в разной форме, что обещает интересное противостояние.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» уверенно начала сезон, набрав 9 очков за 4 тура и занимая 5-е место в таблице. Под руководством Унаи Эмери команда демонстрирует хорошую результативность, забив 10 голов в последних 5 матчах. Лидер команды – Джон Дуран, который забил 3 мяча в 5 встречах. Однако «Астон Вилла» имеет проблемы в обороне, пропуская в 9 последних матчах подряд, что может стать уязвимостью в игре против атакующего «Вулверхэмптона».

    Последние матчи:

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» испытывает трудности в новом сезоне, занимая 18-е место с 1 очком после 4 туров. Команда не может победить в последних 7 матчах Премьер-лиги, но при этом забивает в 5 встречах подряд. Главный бомбардир «волков» – Гонсалу Гедеш с 3 голами в 4 матчах. Команда продолжает страдать от слабой обороны, пропуская 12 голов в последних 5 матчах, что делает их уязвимыми в защите.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Астон Вилла» в последних встречах с «Вулверхэмптоном» чаще добивалась успеха, победив в двух из трех последних игр. Однако команды традиционно играют плотно, и многие матчи заканчиваются минимальной разницей в счете. В этом противостоянии можно ожидать открытый футбол с большим количеством моментов.

    Последние встречи:

    • «Астон Вилла» 2:0 «Вулверхэмптон» (2024)
    • «Вулверхэмптон» 1:1 «Астон Вилла» (2023)
    • «Вулверхэмптон» 1:0 «Астон Вилла» (2023)

    Прогноз на матч

    «Астон Вилла» является фаворитом встречи благодаря более стабильной игре на старте сезона и уверенной атаке. Однако проблемы в обороне могут позволить «Вулверхэмптону» забить, несмотря на слабую форму «волков».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 11:02
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