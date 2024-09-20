«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Англии, где встретятся «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Обе команды находятся в разной форме, что обещает интересное противостояние.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» уверенно начала сезон, набрав 9 очков за 4 тура и занимая 5-е место в таблице. Под руководством Унаи Эмери команда демонстрирует хорошую результативность, забив 10 голов в последних 5 матчах. Лидер команды – Джон Дуран, который забил 3 мяча в 5 встречах. Однако «Астон Вилла» имеет проблемы в обороне, пропуская в 9 последних матчах подряд, что может стать уязвимостью в игре против атакующего «Вулверхэмптона».
Последние матчи:
- «Астон Вилла» 3:2 «Эвертон»
- «Лестер» 1:2 «Астон Вилла»
- «Астон Вилла» 0:2 «Арсенал»
- «Астон Вилла» 1:2 «Вест Хэм»
- «Янг Бойз» 0:3 «Астон Вилла» (Лига чемпионов)
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» испытывает трудности в новом сезоне, занимая 18-е место с 1 очком после 4 туров. Команда не может победить в последних 7 матчах Премьер-лиги, но при этом забивает в 5 встречах подряд. Главный бомбардир «волков» – Гонсалу Гедеш с 3 голами в 4 матчах. Команда продолжает страдать от слабой обороны, пропуская 12 голов в последних 5 матчах, что делает их уязвимыми в защите.
Последние матчи:
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ньюкасл»
- «Ноттингем Форест» 1:1 «Вулверхэмптон»
- «Вулверхэмптон» 2:0 «Бернли» (Кубок лиги)
- «Вулверхэмптон» 2:6 «Челси»
- «Брайтон» 3:2 «Вулверхэмптон» (Кубок лиги)
Личные встречи
«Астон Вилла» в последних встречах с «Вулверхэмптоном» чаще добивалась успеха, победив в двух из трех последних игр. Однако команды традиционно играют плотно, и многие матчи заканчиваются минимальной разницей в счете. В этом противостоянии можно ожидать открытый футбол с большим количеством моментов.
Последние встречи:
- «Астон Вилла» 2:0 «Вулверхэмптон» (2024)
- «Вулверхэмптон» 1:1 «Астон Вилла» (2023)
- «Вулверхэмптон» 1:0 «Астон Вилла» (2023)
Прогноз на матч
«Астон Вилла» является фаворитом встречи благодаря более стабильной игре на старте сезона и уверенной атаке. Однако проблемы в обороне могут позволить «Вулверхэмптону» забить, несмотря на слабую форму «волков».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 1.75.