«Црвена Звезда» – «Бенфика»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

19 сентября 2024 года на стадионе «Райко Митич» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и португальская «Бенфика». Обе команды продемонстрировали отличную форму в предыдущих играх, и матч обещает быть интересным с тактической точки зрения.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» отлично проводит последние матчи как в Лиге чемпионов, так и в национальном чемпионате. Сербский клуб выиграл 3 последних матча, забив при этом 10 голов и пропустив лишь 3. Важно отметить, что команда не пропускает в 3 последних играх, что свидетельствует о хорошей обороне. Лидер атак команды, Мирко Иванич, стабильно демонстрирует результативность, а вся команда играет слаженно в обоих концах поля.

Последние матчи «Црвены Звезды»:

«Бенфика»

«Бенфика» уверенно идeт в португальской Примейре, забивая 9 голов в последних 5 матчах. Несмотря на небольшие проблемы в защите, команда показывает мощную атаку, особенно в лице Жоао Мариу, который часто забивает важные голы. В последних 5 матчах португальский клуб пропустил всего 4 гола, что говорит о достаточно стабильной обороне, однако «Бенфика» нуждается в повышении дисциплины в защите, особенно в гостевых матчах.

Последние матчи «Бенфики»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что делает этот матч особенно интересным, ведь ни одна из сторон не имеет явного преимущества в плане опыта встреч друг с другом.

Статистика

«Црвена Звезда»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Бенфика»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Прогноз на матч

Обе команды находятся в отличной форме и показывают результативную игру в атаке. Однако «Црвена Звезда» имеет преимущество домашнего поля и крепкую оборону, которая не пропускает в последних матчах. «Бенфика», в свою очередь, сильна в атаке, но может испытывать трудности в обороне. Ожидается упорный матч с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.50

Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.85.