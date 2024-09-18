«Црвена Звезда» – «Бенфика»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

19 сентября 2024 года на стадионе «Райко Митич» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и португальская «Бенфика». Обе команды продемонстрировали отличную форму в предыдущих играх, и матч обещает быть интересным с тактической точки зрения.
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» отлично проводит последние матчи как в Лиге чемпионов, так и в национальном чемпионате. Сербский клуб выиграл 3 последних матча, забив при этом 10 голов и пропустив лишь 3. Важно отметить, что команда не пропускает в 3 последних играх, что свидетельствует о хорошей обороне. Лидер атак команды, Мирко Иванич, стабильно демонстрирует результативность, а вся команда играет слаженно в обоих концах поля.
Последние матчи «Црвены Звезды»:
- Высшая лига. 14.09.2024: «Црвена Звезда» 2:0 «Напредак»
- Премьер-лига. 01.09.2024: «Раднички» 0:1 «Црвена Звезда»
- Лига чемпионов. 28.08.2024: «Црвена Звезда» 2:0 «Буде-Глимт»
- Лига чемпионов. 20.08.2024: «Буде-Глимт» 2:1 «Црвена Звезда»
- Премьер-лига. 15.08.2024: «Чукарицки» 1:4 «Црвена Звезда»
«Бенфика»
«Бенфика» уверенно идeт в португальской Примейре, забивая 9 голов в последних 5 матчах. Несмотря на небольшие проблемы в защите, команда показывает мощную атаку, особенно в лице Жоао Мариу, который часто забивает важные голы. В последних 5 матчах португальский клуб пропустил всего 4 гола, что говорит о достаточно стабильной обороне, однако «Бенфика» нуждается в повышении дисциплины в защите, особенно в гостевых матчах.
Последние матчи «Бенфики»:
- Примейра. 14.09.2024: «Бенфика» 4:1 «Санта-Клара»
- Примейра. 30.08.2024: «Морейренсе» 1:1 «Бенфика»
- Примейра. 24.08.2024: «Бенфика» 1:0 «Эштрела»
- Примейра. 17.08.2024: «Бенфика» 3:0 «Каса Пиа»
- Примейра. 11.08.2024: «Фамаликан» 2:0 «Бенфика»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что делает этот матч особенно интересным, ведь ни одна из сторон не имеет явного преимущества в плане опыта встреч друг с другом.
Статистика
«Црвена Звезда»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
«Бенфика»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
Прогноз на матч
Обе команды находятся в отличной форме и показывают результативную игру в атаке. Однако «Црвена Звезда» имеет преимущество домашнего поля и крепкую оборону, которая не пропускает в последних матчах. «Бенфика», в свою очередь, сильна в атаке, но может испытывать трудности в обороне. Ожидается упорный матч с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.50
Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.85.