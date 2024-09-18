Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Црвена Звезда» – «Бенфика»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

    «Црвена Звезда» – «Бенфика»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

    19 сентября 2024 года на стадионе «Райко Митич» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и португальская «Бенфика». Обе команды продемонстрировали отличную форму в предыдущих играх, и матч обещает быть интересным с тактической точки зрения.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» отлично проводит последние матчи как в Лиге чемпионов, так и в национальном чемпионате. Сербский клуб выиграл 3 последних матча, забив при этом 10 голов и пропустив лишь 3. Важно отметить, что команда не пропускает в 3 последних играх, что свидетельствует о хорошей обороне. Лидер атак команды, Мирко Иванич, стабильно демонстрирует результативность, а вся команда играет слаженно в обоих концах поля.

    Последние матчи «Црвены Звезды»:

    • Высшая лига. 14.09.2024: «Црвена Звезда» 2:0 «Напредак»
    • Премьер-лига. 01.09.2024: «Раднички» 0:1 «Црвена Звезда»
    • Лига чемпионов. 28.08.2024: «Црвена Звезда» 2:0 «Буде-Глимт»
    • Лига чемпионов. 20.08.2024: «Буде-Глимт» 2:1 «Црвена Звезда»
    • Премьер-лига. 15.08.2024: «Чукарицки» 1:4 «Црвена Звезда»

    «Бенфика»

    «Бенфика» уверенно идeт в португальской Примейре, забивая 9 голов в последних 5 матчах. Несмотря на небольшие проблемы в защите, команда показывает мощную атаку, особенно в лице Жоао Мариу, который часто забивает важные голы. В последних 5 матчах португальский клуб пропустил всего 4 гола, что говорит о достаточно стабильной обороне, однако «Бенфика» нуждается в повышении дисциплины в защите, особенно в гостевых матчах.

    Последние матчи «Бенфики»:

    • Примейра. 14.09.2024: «Бенфика» 4:1 «Санта-Клара»
    • Примейра. 30.08.2024: «Морейренсе» 1:1 «Бенфика»
    • Примейра. 24.08.2024: «Бенфика» 1:0 «Эштрела»
    • Примейра. 17.08.2024: «Бенфика» 3:0 «Каса Пиа»
    • Примейра. 11.08.2024: «Фамаликан» 2:0 «Бенфика»

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что делает этот матч особенно интересным, ведь ни одна из сторон не имеет явного преимущества в плане опыта встреч друг с другом.

    Статистика

    «Црвена Звезда»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Бенфика»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся в отличной форме и показывают результативную игру в атаке. Однако «Црвена Звезда» имеет преимущество домашнего поля и крепкую оборону, которая не пропускает в последних матчах. «Бенфика», в свою очередь, сильна в атаке, но может испытывать трудности в обороне. Ожидается упорный матч с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.85.

    Новости по теме
    «Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+