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Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Бенфики», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.