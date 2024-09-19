19.09.2024, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-1-3-2
18
Глазер
77
Мимович
34
Джига
25
Спайич
7
Соль
33
Крунич
99
Олаинка
4
Иванич
26
Силас
21
Элшник
19
Дуарте
4-1-1-3-1
1
Трубин
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
18
Каррерас
12
Флорентину
10
Кекчю
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
7
Актюркоглу
14
Павлидис
77
Мимович
8
Далсью
8
Далсью
77
Мимович
33
Крунич
21
Илич
21
Илич
33
Крунич
99
Олаинка
7
Милсон
7
Милсон
99
Олаинка
19
Дуарте
27
Ндиайе
27
Ндиайе
19
Дуарте
6
Бах
12
Каборе
12
Каборе
6
Бах
32
Роллхайзер
8
Эушнес
8
Эушнес
32
Роллхайзер
10
Кекчю
18
Баррейро
18
Баррейро
10
Кекчю
11
Ди Мария
19
Бесте
19
Бесте
11
Ди Мария
14
Павлидис
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Павлидис
Остались в запасе
Црвена Звезда
Бенфика
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Црвена Звезда - Бенфика
2
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
454
375
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Бенфики», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»