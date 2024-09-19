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  • «Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 18:35
Црвена Звезда
19.09.2024, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
86' Милсон
9' К. Актюркоглу 29' О. Кекчю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
26
Силас
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Егор Пруцев
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
4-1-3-2
18
Глазер
77
Мимович
34
Джига
25
Спайич
7
Соль
33
Крунич
99
Олаинка
4
Иванич
26
Силас
21
Элшник
19
Дуарте
4-1-1-3-1
1
Трубин
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
18
Каррерас
12
Флорентину
10
Кекчю
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
7
Актюркоглу
14
Павлидис
77
Мимович
8
Далсью
8
Далсью
77
Мимович
33
Крунич
21
Илич
21
Илич
33
Крунич
99
Олаинка
7
Милсон
7
Милсон
99
Олаинка
19
Дуарте
27
Ндиайе
27
Ндиайе
19
Дуарте
6
Бах
12
Каборе
12
Каборе
6
Бах
32
Роллхайзер
8
Эушнес
8
Эушнес
32
Роллхайзер
10
Кекчю
18
Баррейро
18
Баррейро
10
Кекчю
11
Ди Мария
19
Бесте
19
Бесте
11
Ди Мария
14
Павлидис
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Павлидис
Остались в запасе
Црвена Звезда
Бенфика
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Црвена Звезда - Бенфика
2
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
454
375
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Бенфики», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда»«Бенфика»

«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Црвена Звезда
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