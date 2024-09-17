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    • «Бетис» – «Хетафе»: прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги – 18 сентября 2024

    «Бетис» – «Хетафе»: прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги – 18 сентября 2024

    18 сентября 2024 года на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится матч 3-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Хетафе». Обе команды стремятся улучшить свои результаты после первых туров, и предстоящий матч будет важен для обеих сторон.

    «Бетис»

    «Бетис» начал сезон достаточно уверенно, набрав 5 очков за 4 тура. В последней игре команда обыграла «Леганес» со счетом 2:0, что продемонстрировало их силу в атаке и стабильность в обороне. За последние 5 матчей «Бетис» забил 7 голов и пропустил всего 2. На домашнем поле «Бетис» выглядит уверенно, и, несмотря на плотную игру, команда хорошо справляется как в атаке, так и в защите.

    Последние матчи «Бетиса»:

    «Хетафе»

    «Хетафе» начал сезон неудачно и пока не может найти свою игру. Команда занимает 18-е место с 3 очками за 4 тура. В последних 5 матчах «Хетафе» забил всего 1 гол и пропустил 2. Несмотря на слабую результативность, оборона команды выглядит стабильной, и это дает надежду на улучшение в будущем. Проблемой является отсутствие ярко выраженной атакующей мощи, что мешает «Хетафе» набирать очки.

    Последние матчи «Хетафе»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах команды часто играли вничью, что свидетельствует о плотном противостоянии. Из последних 5 матчей между «Бетисом» и «Хетафе» три завершились вничью. Обе команды часто демонстрируют крепкую оборону, что может повлиять на предстоящий матч.

    Последние встречи:

    • «Бетис» 1:1 «Хетафе» (2024)
    • «Хетафе» 1:1 «Бетис» (2023)
    • «Бетис» 0:1 «Хетафе» (2023)
    • «Хетафе» 0:1 «Бетис» (2023)
    • «Бетис» 2:0 «Хетафе» (2021)

    Статистика

    «Бетис»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 2 победы в последних 5 матчах

    «Хетафе»:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 1 поражение и 4 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Бетис» выглядит более уверенно как в атаке, так и в обороне. «Хетафе» продолжает испытывать проблемы с созданием голевых моментов и реализацией атак. Учитывая текущую форму обеих команд и статистику очных встреч, фаворитом выглядит «Бетис». Вряд ли матч будет результативным, но «Бетис» должен уверенно контролировать игру.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бетиса» – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 1.80.

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    «Бетис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 12:09
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