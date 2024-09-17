«Бетис» – «Хетафе»: прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги – 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится матч 3-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Хетафе». Обе команды стремятся улучшить свои результаты после первых туров, и предстоящий матч будет важен для обеих сторон.

«Бетис»

«Бетис» начал сезон достаточно уверенно, набрав 5 очков за 4 тура. В последней игре команда обыграла «Леганес» со счетом 2:0, что продемонстрировало их силу в атаке и стабильность в обороне. За последние 5 матчей «Бетис» забил 7 голов и пропустил всего 2. На домашнем поле «Бетис» выглядит уверенно, и, несмотря на плотную игру, команда хорошо справляется как в атаке, так и в защите.

Последние матчи «Бетиса»:

«Хетафе»

«Хетафе» начал сезон неудачно и пока не может найти свою игру. Команда занимает 18-е место с 3 очками за 4 тура. В последних 5 матчах «Хетафе» забил всего 1 гол и пропустил 2. Несмотря на слабую результативность, оборона команды выглядит стабильной, и это дает надежду на улучшение в будущем. Проблемой является отсутствие ярко выраженной атакующей мощи, что мешает «Хетафе» набирать очки.

Последние матчи «Хетафе»:

Личные встречи

В последних очных встречах команды часто играли вничью, что свидетельствует о плотном противостоянии. Из последних 5 матчей между «Бетисом» и «Хетафе» три завершились вничью. Обе команды часто демонстрируют крепкую оборону, что может повлиять на предстоящий матч.

Последние встречи:

Статистика

«Бетис»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

2 победы в последних 5 матчах

«Хетафе»:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

1 поражение и 4 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Бетис» выглядит более уверенно как в атаке, так и в обороне. «Хетафе» продолжает испытывать проблемы с созданием голевых моментов и реализацией атак. Учитывая текущую форму обеих команд и статистику очных встреч, фаворитом выглядит «Бетис». Вряд ли матч будет результативным, но «Бетис» должен уверенно контролировать игру.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бетиса» – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 1.80.