18.09.2024, среда, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-1-3-1
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
5
Альтимира
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
9
Роке
3-3-2-1-1
13
Сорья
20
Сола
2
Джене
15
Альдрете
2
Иглесиас
21
Уче
15
Рико
10
Аленья
6
Милья
19
Федерико
91
Йылдырым
15
Перро
13
Родригес
13
Родригес
15
Перро
8
Форнальс
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
14
Лосада
14
Лосада
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
9
Роке
6
Авила
6
Авила
9
Роке
20
Сола
8
Арамбарри
8
Арамбарри
20
Сола
19
Федерико
23
Перес
23
Перес
19
Федерико
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
3
1
6
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
20
Офсайды
0
2
Количество передач
500
248
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
3.13
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Хетафе», 3-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»