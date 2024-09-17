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    • «Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024

    «Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024

    18 сентября 2024 года на стадионе «Селтик Парк» состоится матч 1-й Туры чемпионов Лиги между «Селтиком» и «Слованом» Братислава. Команды развиваются в хорошей форме, и это приводит к более серьезной конфронтации на групповом этапе турнира.

    «Селтик»

    «Селтик» обеспечил стабильную игру в последних матчах. Клуб выиграл 10 матчей подряд, что говорит о высоком уровне подготовки. В 5 последних матчах шотландская команда набрала 13 голов и пропустила лишь 1, что обеспечивает отличную организацию как в атаке, так и в обороне. В 23 последних матчах «Селтик» стабильно забивал, а в последних 3 встречах команда не пропускала.

    Последние матчи «Селтика»:

    «Слован» Братислава

    «Слован» также находится в неплохой форме, выиграв 15 из последних 17 матчей. Команда стабильно забивает – в 5 последних встречах на свой счет 12 очков. Однако оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов за этот же период. Словацкий клуб продолжает набирать обороты в чемпионской Лиге, и их уверенная победа над «Мидтьюлландом» (3:2) свидетельствует о силе команды.

    Последние матчи «Слована» Братислава:

    Личные встречи

    У команды не было внимательных встреч ранее, что делает эту игру непредсказуемой. Это стоит учитывать при анализе и ставках на матч.

    Статистика

    «Селтик»:

    • Забивка в среднем: 2,60 гола за матч
    • Запускает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
    • 5 побед в последних 5 матчах

    «Слован» Братислава:

    • Забивка в среднем: 2,40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1,60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 4 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Селтик» выглядит фаворитом этого матча, учитывая его высокую результативность и надежность в обороне. «Слован» также научился побеждать, но слабая оборона может выступить против них в противостоянии с более опытной командой.

    Рекомендации по ставкам:

    • Победа «Селтика» – коэффициент 1,55
    • Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1,75

    Рекомендация: Победа «Селтика» по коэффициенту 1,55.

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    «Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 11:51
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