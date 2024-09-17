18 сентября 2024 года на стадионе «Селтик Парк» состоится матч 1-й Туры чемпионов Лиги между «Селтиком» и «Слованом» Братислава. Команды развиваются в хорошей форме, и это приводит к более серьезной конфронтации на групповом этапе турнира.

«Селтик»

«Селтик» обеспечил стабильную игру в последних матчах. Клуб выиграл 10 матчей подряд, что говорит о высоком уровне подготовки. В 5 последних матчах шотландская команда набрала 13 голов и пропустила лишь 1, что обеспечивает отличную организацию как в атаке, так и в обороне. В 23 последних матчах «Селтик» стабильно забивал, а в последних 3 встречах команда не пропускала.

Последние матчи «Селтика»:

«Слован» Братислава

«Слован» также находится в неплохой форме, выиграв 15 из последних 17 матчей. Команда стабильно забивает – в 5 последних встречах на свой счет 12 очков. Однако оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов за этот же период. Словацкий клуб продолжает набирать обороты в чемпионской Лиге, и их уверенная победа над «Мидтьюлландом» (3:2) свидетельствует о силе команды.

Последние матчи «Слована» Братислава:

Личные встречи

У команды не было внимательных встреч ранее, что делает эту игру непредсказуемой. Это стоит учитывать при анализе и ставках на матч.

Статистика

«Селтик»:

Забивка в среднем: 2,60 гола за матч

Запускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

5 побед в последних 5 матчах

«Слован» Братислава:

Забивка в среднем: 2,40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1,60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

4 победы в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Селтик» выглядит фаворитом этого матча, учитывая его высокую результативность и надежность в обороне. «Слован» также научился побеждать, но слабая оборона может выступить против них в противостоянии с более опытной командой.

Рекомендации по ставкам:

Победа «Селтика» – коэффициент 1,55

Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80

Обе забьют – Да – коэффициент 1,75

Рекомендация: Победа «Селтика» по коэффициенту 1,55.