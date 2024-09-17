18 сентября 2024 года на стадионе «Селтик Парк» состоится матч 1-й Туры чемпионов Лиги между «Селтиком» и «Слованом» Братислава. Команды развиваются в хорошей форме, и это приводит к более серьезной конфронтации на групповом этапе турнира.
«Селтик»
«Селтик» обеспечил стабильную игру в последних матчах. Клуб выиграл 10 матчей подряд, что говорит о высоком уровне подготовки. В 5 последних матчах шотландская команда набрала 13 голов и пропустила лишь 1, что обеспечивает отличную организацию как в атаке, так и в обороне. В 23 последних матчах «Селтик» стабильно забивал, а в последних 3 встречах команда не пропускала.
Последние матчи «Селтика»:
- «Селтик» 2:0 «Хартс»
- «Селтик» 3:0 «Рейнджерс»
- «Сент-Миррен» 0:3 «Селтик»
- «Селтик» 3:1 «Хиберниан» (Кубок лиги)
- «Хиберниан» 0:2 «Селтик»
«Слован» Братислава
«Слован» также находится в неплохой форме, выиграв 15 из последних 17 матчей. Команда стабильно забивает – в 5 последних встречах на свой счет 12 очков. Однако оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов за этот же период. Словацкий клуб продолжает набирать обороты в чемпионской Лиге, и их уверенная победа над «Мидтьюлландом» (3:2) свидетельствует о силе команды.
Последние матчи «Слована» Братислава:
- «ДАК» 1:2 «Слован»
- «АК Нитра» 0:5 «Слован» (Кубок)
- «Слован» 0:5 «Жилина»
- «Слован» 3:2 «Мидтьюлланд» (Лига чемпионов)
- «Дукла» 0:2 «Слован»
Личные встречи
У команды не было внимательных встреч ранее, что делает эту игру непредсказуемой. Это стоит учитывать при анализе и ставках на матч.
Статистика
«Селтик»:
- Забивка в среднем: 2,60 гола за матч
- Запускает в среднем: 0.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
- 5 побед в последних 5 матчах
«Слован» Братислава:
- Забивка в среднем: 2,40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1,60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 4 победы в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Селтик» выглядит фаворитом этого матча, учитывая его высокую результативность и надежность в обороне. «Слован» также научился побеждать, но слабая оборона может выступить против них в противостоянии с более опытной командой.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Селтика» – коэффициент 1,55
- Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80
- Обе забьют – Да – коэффициент 1,75
Рекомендация: Победа «Селтика» по коэффициенту 1,55.