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  • «Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 20:50
Селтик
18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
5 : 1
Завершен
Слован
17' Л. Скейлз 47' К. Фурухаси 56' А. Энгелс (П) 70' Д. Маэда 86' А. Айда
60' К. Виммер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
(К) ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Энгелс
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
3-5-1-1
71
Такац
28
Блэкмен
6
Виммер
4
Кашия
12
Байрич
33
Куцка
11
Барсегян
7
Вайсс
77
Игнатенко
10
Толич
13
Стрелец
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
6
Трасти
6
Трасти
20
Картер-Викерс
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
19
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Марчелли
11
Барсегян
33
Куцка
8
Гайдош
8
Гайдош
33
Куцка
77
Игнатенко
88
Саввидис
88
Саввидис
77
Игнатенко
7
Вайсс
21
Мак
21
Мак
7
Вайсс
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Селтик
Слован
1
Вильями Синисало
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Селтик - Слован
2
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
566
364
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.56
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Слована», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик»«Слован»

«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Слован Селтик
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