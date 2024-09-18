18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Селтик
Селтик
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Энгелс
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
3-5-1-1
71
Такац
28
Блэкмен
6
Виммер
4
Кашия
12
Байрич
33
Куцка
11
Барсегян
7
Вайсс
77
Игнатенко
10
Толич
13
Стрелец
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
6
Трасти
6
Трасти
20
Картер-Викерс
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
19
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Марчелли
11
Барсегян
33
Куцка
8
Гайдош
8
Гайдош
33
Куцка
77
Игнатенко
88
Саввидис
88
Саввидис
77
Игнатенко
7
Вайсс
21
Мак
21
Мак
7
Вайсс
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Селтик
Слован
1
Вильями Синисало
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Селтик - Слован
2
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
566
364
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.56
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Слована», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Слован»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»