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    • «Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024

    «Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024

    17 сентября 2024 года на стадионе «Жозе Алваладе» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Лиллем». Обе команды находятся в разных игровых формах, что обещает интересное противостояние.

    «Спортинг»

    «Спортинг» показывает впечатляющую форму в последних матчах. Команда забивает 19 голов в последних 5 играх и пропускает всего 2. Оборона играет надежно, а атака демонстрирует стабильность. Подопечные Рубена Аморима не пропускают в 3 последних матчах, а также забивают в 30 играх подряд. Это говорит о том, что «Спортинг» находится в отличной форме и готов к матчу с «Лиллем».

    Последние матчи:

    • «Арука» 0:3 «Спортинг»
    • «Спортинг» 2:0 «Порту»
    • «Фаренсе» 0:5 «Спортинг»
    • «Насьонал» 1:6 «Спортинг»
    • «Спортинг» 3:1 «Рио Аве»

    «Лилль»

    «Лилль» в последнее время демонстрирует нестабильную игру. Команда проиграла 3 последние матча, забив всего 6 голов и пропустив 6. Несмотря на это, «Лилль» продолжает стабильно забивать в матчах Лиги чемпионов, что может дать им шанс в предстоящей игре. Однако оборона команды подводит, что может стать решающим фактором в матче с такой результативной командой, как «Спортинг».

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Спортинг» имеет преимущество в личных встречах с «Лиллем». В двух последних играх «Спортинг» одержал победы как дома, так и на выезде. Это может психологически повлиять на исход предстоящего матча.

    • «Спортинг» 1:0 «Лилль» (2010, Лига Европы)
    • «Лилль» 1:2 «Спортинг» (2010, Лига Европы)

    Статистика

    «Спортинг»:

    • Забивает в среднем: 3.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 19 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 5 побед в последних 5 матчах

    «Лилль»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Спортинг» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи благодаря своей высокой результативности и надежной игре в обороне. «Лилль» же находится в кризисе и не может найти свою форму в последних матчах, что существенно снижает их шансы на успех.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Спортинга» – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Спортинга» за коэффициент 1.60.

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    «Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 12:17
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