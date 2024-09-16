17 сентября 2024 года на стадионе «Жозе Алваладе» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Лиллем». Обе команды находятся в разных игровых формах, что обещает интересное противостояние.

«Спортинг» показывает впечатляющую форму в последних матчах. Команда забивает 19 голов в последних 5 играх и пропускает всего 2. Оборона играет надежно, а атака демонстрирует стабильность. Подопечные Рубена Аморима не пропускают в 3 последних матчах, а также забивают в 30 играх подряд. Это говорит о том, что «Спортинг» находится в отличной форме и готов к матчу с «Лиллем».

Последние матчи:

«Лилль»

«Лилль» в последнее время демонстрирует нестабильную игру. Команда проиграла 3 последние матча, забив всего 6 голов и пропустив 6. Несмотря на это, «Лилль» продолжает стабильно забивать в матчах Лиги чемпионов, что может дать им шанс в предстоящей игре. Однако оборона команды подводит, что может стать решающим фактором в матче с такой результативной командой, как «Спортинг».

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Спортинг» имеет преимущество в личных встречах с «Лиллем». В двух последних играх «Спортинг» одержал победы как дома, так и на выезде. Это может психологически повлиять на исход предстоящего матча.

«Спортинг» 1:0 «Лилль» (2010, Лига Европы)

«Лилль» 1:2 «Спортинг» (2010, Лига Европы)

Статистика

«Спортинг»:

Забивает в среднем: 3.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 19 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

5 побед в последних 5 матчах

«Лилль»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Спортинг» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи благодаря своей высокой результативности и надежной игре в обороне. «Лилль» же находится в кризисе и не может найти свою форму в последних матчах, что существенно снижает их шансы на успех.

Рекомендации для ставок:

Победа «Спортинга» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Спортинга» за коэффициент 1.60.