17 сентября 2024 года на стадионе «Жозе Алваладе» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Лиллем». Обе команды находятся в разных игровых формах, что обещает интересное противостояние.
«Спортинг»
«Спортинг» показывает впечатляющую форму в последних матчах. Команда забивает 19 голов в последних 5 играх и пропускает всего 2. Оборона играет надежно, а атака демонстрирует стабильность. Подопечные Рубена Аморима не пропускают в 3 последних матчах, а также забивают в 30 играх подряд. Это говорит о том, что «Спортинг» находится в отличной форме и готов к матчу с «Лиллем».
Последние матчи:
- «Арука» 0:3 «Спортинг»
- «Спортинг» 2:0 «Порту»
- «Фаренсе» 0:5 «Спортинг»
- «Насьонал» 1:6 «Спортинг»
- «Спортинг» 3:1 «Рио Аве»
«Лилль»
«Лилль» в последнее время демонстрирует нестабильную игру. Команда проиграла 3 последние матча, забив всего 6 голов и пропустив 6. Несмотря на это, «Лилль» продолжает стабильно забивать в матчах Лиги чемпионов, что может дать им шанс в предстоящей игре. Однако оборона команды подводит, что может стать решающим фактором в матче с такой результативной командой, как «Спортинг».
Последние матчи:
- «Сент-Этьен» 1:0 «Лилль»
- «Лилль» 1:3 «ПСЖ»
- «Славия» 2:1 «Лилль» (Лига чемпионов)
- «Лилль» 2:0 «Анжер»
- «Лилль» 2:0 «Славия» (Лига чемпионов)
Личные встречи
Исторически «Спортинг» имеет преимущество в личных встречах с «Лиллем». В двух последних играх «Спортинг» одержал победы как дома, так и на выезде. Это может психологически повлиять на исход предстоящего матча.
- «Спортинг» 1:0 «Лилль» (2010, Лига Европы)
- «Лилль» 1:2 «Спортинг» (2010, Лига Европы)
Статистика
«Спортинг»:
- Забивает в среднем: 3.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 19 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 5 побед в последних 5 матчах
«Лилль»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Спортинг» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи благодаря своей высокой результативности и надежной игре в обороне. «Лилль» же находится в кризисе и не может найти свою форму в последних матчах, что существенно снижает их шансы на успех.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Спортинга» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Спортинга» за коэффициент 1.60.