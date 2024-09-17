17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Спортинг
Спортинг
3-2-1-2-2
81
Исраэль
6
Дебаст
2
Дьоманде
25
Инасиу
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Катамо
23
Кенда
14
Дьекереш
7
Тринкау
3-2-2-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
2
Манди
4
Александро
12
Менье
5
Баккер
21
Андре
7
Гомес
27
Жегрова
11
Сахрауи
15
Дэвид
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
5
Морита
21
Браганца
21
Браганца
5
Морита
23
Кенда
20
Араухо
20
Араухо
23
Кенда
7
Тринкау
40
Хардер
40
Хардер
7
Тринкау
5
Баккер
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Баккер
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
11
Сахрауи
5
Кабелла
5
Кабелла
11
Сахрауи
2
Манди
32
Буадди
32
Буадди
2
Манди
15
Дэвид
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
Остались в запасе
Спортинг
Лилль
99
Франсишку Силва
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
99
Франсишку Силва
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Спортинг - Лилль
2
1
4
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
18
Офсайды
2
6
Количество передач
459
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Лилля», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»