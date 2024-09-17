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  • «Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

17 сентября 2024, 20:50
Спортинг
17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
38' В. Дьекереш 65' З. Дебаст
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Спортинг
99
Франсишку Силва
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-2-1-2-2
81
Исраэль
6
Дебаст
2
Дьоманде
25
Инасиу
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Катамо
23
Кенда
14
Дьекереш
7
Тринкау
3-2-2-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
2
Манди
4
Александро
12
Менье
5
Баккер
21
Андре
7
Гомес
27
Жегрова
11
Сахрауи
15
Дэвид
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
5
Морита
21
Браганца
21
Браганца
5
Морита
23
Кенда
20
Араухо
20
Араухо
23
Кенда
7
Тринкау
40
Хардер
40
Хардер
7
Тринкау
5
Баккер
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Баккер
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
11
Сахрауи
5
Кабелла
5
Кабелла
11
Сахрауи
2
Манди
32
Буадди
32
Буадди
2
Манди
15
Дэвид
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
Остались в запасе
Спортинг
Лилль
99
Франсишку Силва
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
99
Франсишку Силва
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Спортинг - Лилль
2
1
4
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
18
Офсайды
2
6
Количество передач
459
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Лилля», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг»«Лилль»

«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лилль Спортинг
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