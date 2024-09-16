«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 3-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Газиантепом». «Галатасарай» продолжает демонстрировать высокий уровень игры, а «Газиантеп» старается закрепиться в турнирной таблице.
«Галатасарай»
«Галатасарай» уверенно идет в Суперлиге, занимая 2-е место с 12 очками после 4 туров. Команда показывает впечатляющую результативность, забив 20 голов в последних 5 матчах. В обороне есть некоторые проблемы, так как «Галатасарай» пропустил 8 мячей за этот период. В последних играх команда одержала несколько крупных побед, включая разгром «Ризеспора» (5:0).
Последние матчи «Галатасарай»:
- Суперлига. 14.09.2024. «Галатасарай» 5:0 «Ризеспор»
- Товарищеский матч. 08.09.2024. «Галатасарай» 8:3 «Касымпаша»
- Суперлига. 31.08.2024. «Адана Демирспор» 1:5 «Галатасарай»
- Лига Чемпионов. 27.08.2024. «Галатасарай» 0:1 «Янг Бойз»
- Лига Чемпионов. 21.08.2024. «Янг Бойз» 3:2 «Галатасарай»
«Газиантеп»
«Газиантеп» испытывает трудности на старте сезона, находясь на 14-м месте с 3 очками после 3 туров. Команда показывает нестабильные результаты как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей «Газиантеп» забил 5 мячей и пропустил столько же. Последний матч против «Сивасспора» завершился поражением 2:3.
Последние матчи «Газиантеп»:
- Суперлига. 14.09.2024. «Сивасспор» 3:2 «Газиантеп»
- Товарищеский матч. 30.08.2024. «Газиантеп» 1:1 «Кабили»
- Суперлига. 18.08.2024. «Газиантеп» 0:1 «Самсунспор»
- Суперлига. 12.08.2024. «Бодрум» 0:1 «Газиантеп»
- Суперлига. 26.05.2024. «Пендикспор» 0:1 «Газиантеп»
Личные встречи
«Галатасарай» имеет преимущество в последних очных встречах, выиграв 3 из 5 матчей против «Газиантепа». Важно отметить, что в этих играх «Галатасарай» стабильно забивал минимум два гола.
- «Галатасарай» 2:1 «Газиантеп» (2024)
- «Газиантеп» 0:3 «Галатасарай» (2023)
- «Галатасарай» 2:1 «Газиантеп» (2022)
Статистика
«Галатасарай»:
- Забивает в среднем: 4.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 20 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах
«Газиантеп»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
С учетом текущей формы команд и их личных встреч, «Галатасарай» является фаворитом матча. Команда стабильно забивает и демонстрирует мощную атаку. «Газиантеп» может оказать сопротивление, но разница в классе и форме команд явно на стороне хозяев.
Рекомендация: Победа «Галатасарай» с форой (-1.5) за коэффициент 1.70.