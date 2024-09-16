«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 3-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Газиантепом». «Галатасарай» продолжает демонстрировать высокий уровень игры, а «Газиантеп» старается закрепиться в турнирной таблице.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уверенно идет в Суперлиге, занимая 2-е место с 12 очками после 4 туров. Команда показывает впечатляющую результативность, забив 20 голов в последних 5 матчах. В обороне есть некоторые проблемы, так как «Галатасарай» пропустил 8 мячей за этот период. В последних играх команда одержала несколько крупных побед, включая разгром «Ризеспора» (5:0).

Последние матчи «Галатасарай»:

«Газиантеп» испытывает трудности на старте сезона, находясь на 14-м месте с 3 очками после 3 туров. Команда показывает нестабильные результаты как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей «Газиантеп» забил 5 мячей и пропустил столько же. Последний матч против «Сивасспора» завершился поражением 2:3.

Последние матчи «Газиантеп»:

Личные встречи

«Галатасарай» имеет преимущество в последних очных встречах, выиграв 3 из 5 матчей против «Газиантепа». Важно отметить, что в этих играх «Галатасарай» стабильно забивал минимум два гола.

«Галатасарай» 2:1 «Газиантеп» (2024)

«Газиантеп» 0:3 «Галатасарай» (2023)

«Галатасарай» 2:1 «Газиантеп» (2022)

Статистика

«Галатасарай»:

Забивает в среднем: 4.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 20 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

«Газиантеп»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд и их личных встреч, «Галатасарай» является фаворитом матча. Команда стабильно забивает и демонстрирует мощную атаку. «Газиантеп» может оказать сопротивление, но разница в классе и форме команд явно на стороне хозяев.

Рекомендация: Победа «Галатасарай» с форой (-1.5) за коэффициент 1.70.