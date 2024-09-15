«Лацио» – «Верона»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 16 сентября 2024

16 сентября 2024 года на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 4-го тура Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Верона». Оба клуба показывают хороший старт сезона и готовы продолжить борьбу за места в верхней части таблицы.

«Лацио»

«Лацио» занимает 9-е место в турнирной таблице с 4 очками после 3 туров. Команда продолжает серию из 10 матчей, в которых обязательно забивает, и демонстрирует сильное нападение. Лучший бомбардир команды – Валентин Кастельянос, который забил 2 мяча в 3 матчах. Однако оборона римлян не столь стабильна, и в последних 5 матчах они пропустили 6 голов.

Последние матчи:

«Верона»

«Верона» стартовала уверенно, заработав 6 очков после 3 туров и занимая 5-е место в таблице. Команда продемонстрировала уверенную игру в последнем туре против «Дженоа», победив 2:0. Главный голеадор «Вероны» – Каспер Тенгстедт, на его счету 2 гола в 4 матчах. Оборона команды также достаточно стабильна, пропустив 5 голов в последних 5 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах «Лацио» выглядит предпочтительнее, не проигрывая в 5 последних матчах против «Вероны». Команда из Рима стабильно забивает, однако «Верона» способна навязать борьбу.

«Лацио» 1:0 «Верона» (2024)

«Верона» 1:1 «Лацио» (2023)

«Верона» 1:1 «Лацио» (2023)

Статистика

«Лацио»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«Верона»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая сильные атакующие возможности обеих команд, а также стабильную результативность «Лацио» и «Вероны», можно ожидать голов с обеих сторон. Однако «Лацио» выглядит более убедительно в последних матчах и является фаворитом встречи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лацио» – коэффициент 1.85

Обе забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Лацио» за коэффициент 1.85.