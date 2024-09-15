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    • «Лацио» – «Верона»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 16 сентября 2024

    «Лацио» – «Верона»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 16 сентября 2024

    16 сентября 2024 года на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 4-го тура Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Верона». Оба клуба показывают хороший старт сезона и готовы продолжить борьбу за места в верхней части таблицы.

    «Лацио»

    «Лацио» занимает 9-е место в турнирной таблице с 4 очками после 3 туров. Команда продолжает серию из 10 матчей, в которых обязательно забивает, и демонстрирует сильное нападение. Лучший бомбардир команды – Валентин Кастельянос, который забил 2 мяча в 3 матчах. Однако оборона римлян не столь стабильна, и в последних 5 матчах они пропустили 6 голов.

    Последние матчи:

    «Верона»

    «Верона» стартовала уверенно, заработав 6 очков после 3 туров и занимая 5-е место в таблице. Команда продемонстрировала уверенную игру в последнем туре против «Дженоа», победив 2:0. Главный голеадор «Вероны» – Каспер Тенгстедт, на его счету 2 гола в 4 матчах. Оборона команды также достаточно стабильна, пропустив 5 голов в последних 5 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Лацио» выглядит предпочтительнее, не проигрывая в 5 последних матчах против «Вероны». Команда из Рима стабильно забивает, однако «Верона» способна навязать борьбу.

    • «Лацио» 1:0 «Верона» (2024)
    • «Верона» 1:1 «Лацио» (2023)
    • «Верона» 1:1 «Лацио» (2023)

    Статистика

    «Лацио»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Верона»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая сильные атакующие возможности обеих команд, а также стабильную результативность «Лацио» и «Вероны», можно ожидать голов с обеих сторон. Однако «Лацио» выглядит более убедительно в последних матчах и является фаворитом встречи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лацио» – коэффициент 1.85
    • Обе забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Лацио» за коэффициент 1.85.

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    «Лацио» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 11:15
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