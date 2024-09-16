16.09.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
28
Аянда Шишуба
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
3-1-4-1-1
96
Монтипо
27
Давидович
24
Данильюк
42
Коппола
21
Белахьян
21
Харруи
20
Кастанос
80
Силва
88
Лазович
38
Чачуа
20
Тенгстедт
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
11
Кастелланос
8
Кастровилли
8
Кастровилли
11
Кастелланос
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
88
Лазович
19
Фараони
19
Фараони
88
Лазович
80
Силва
70
Сиссе
70
Сиссе
80
Силва
21
Харруи
17
Алиду
17
Алиду
21
Харруи
24
Данильюк
9
Сарр
9
Сарр
24
Данильюк
Остались в запасе
Лацио
Верона
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Лацио - Верона
2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
13
11
Офсайды
0
3
Количество передач
504
420
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио против «Вероны», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bеttery».
Источник: «Бомбардир»