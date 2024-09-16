Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лацио» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

«Лацио» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

16 сентября 2024, 20:35
Лацио
16.09.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Верона
5' Б. Диа 20' В. Кастелланос
7' К. Тенгстедт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
21
Абду Харруи
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
28
Аянда Шишуба
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
3-1-4-1-1
96
Монтипо
27
Давидович
24
Данильюк
42
Коппола
21
Белахьян
21
Харруи
20
Кастанос
80
Силва
88
Лазович
38
Чачуа
20
Тенгстедт
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
11
Кастелланос
8
Кастровилли
8
Кастровилли
11
Кастелланос
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
88
Лазович
19
Фараони
19
Фараони
88
Лазович
80
Силва
70
Сиссе
70
Сиссе
80
Силва
21
Харруи
17
Алиду
17
Алиду
21
Харруи
24
Данильюк
9
Сарр
9
Сарр
24
Данильюк
Остались в запасе
Лацио
Верона
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Лацио - Верона
2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
13
11
Офсайды
0
3
Количество передач
504
420
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио против «Вероны», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Верона»

«Лацио» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Лацио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+