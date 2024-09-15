16 сентября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 5-го тура Ла Лиги Испании, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Осасуна». Ожидается упорная борьба, поскольку обе команды демонстрируют неплохую форму в текущем сезоне.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает 14-е место с 4 очками после 4 туров. Команда переживает сложный период, не выигрывая в 3 последних матчах. Однако лучший бомбардир, Серхио Камельо, продолжает приносить очки, забив 2 гола в 6 играх. «Райо» пропустил 5 голов в последних 5 играх, что показывает, что оборона у команды остается уязвимой.
Последние матчи:
- «Эспаньол» 2:1 «Райо Вальекано»
- «Райо Вальекано» 1:2 «Барселона»
- «Хетафе» 0:0 «Райо Вальекано»
- «Реал Сосьедад» 1:2 «Райо Вальекано»
- «Вулверхэмптон» 0:1 «Райо Вальекано» (товарищеский матч)
«Осасуна»
«Осасуна» выглядит более уверенно, занимая 8-е место с 7 очками. Команда сумела выиграть 2 из 4 последних матчей. Абель Бретонес выделяется как лучший бомбардир команды с 1 голом в 3 матчах. Несмотря на это, «Осасуна» пропустила 9 голов в последних 5 играх, что указывает на нестабильность в обороне.
Последние матчи:
- «Осасуна» 3:2 «Сельта»
- «Жирона» 4:0 «Осасуна»
- «Осасуна» 1:0 «Мальорка»
- «Осасуна» 1:1 «Леганес»
- «Осасуна» 1:2 «Алавес» (товарищеский матч)
Личные встречи
В последних очных встречах преимущество находится на стороне «Райо Вальекано», который выиграл 3 из 5 последних матчей. Тем не менее, «Осасуна» показывает стабильную результативность, забивая в 9 последних матчах против «Райо Вальекано».
Последние встречи:
- «Райо Вальекано» 2:1 «Осасуна» (2024)
- «Осасуна» 1:0 «Райо Вальекано» (2023)
- «Райо Вальекано» 2:1 «Осасуна» (2023)
Статистика
«Райо Вальекано»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
«Осасуна»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
На основе текущей формы команд можно предположить, что матч будет равным. Однако слабость в обороне обеих команд предполагает, что результативность будет на высоте. Ожидается обмен голами, а с учетом текущей стабильности «Осасуны» в атаке, гости могут рассчитывать на успех.
Рекомендации для ставок:
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Осасуны» или ничья (X2) – коэффициент 1.60
Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.80.