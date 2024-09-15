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    • «Райо Вальекано» – «Осасуна»: прогноз на матч 5-го тура Ла Лиги – 16 сентября 2024

    «Райо Вальекано» – «Осасуна»: прогноз на матч 5-го тура Ла Лиги – 16 сентября 2024

    16 сентября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 5-го тура Ла Лиги Испании, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Осасуна». Ожидается упорная борьба, поскольку обе команды демонстрируют неплохую форму в текущем сезоне.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» занимает 14-е место с 4 очками после 4 туров. Команда переживает сложный период, не выигрывая в 3 последних матчах. Однако лучший бомбардир, Серхио Камельо, продолжает приносить очки, забив 2 гола в 6 играх. «Райо» пропустил 5 голов в последних 5 играх, что показывает, что оборона у команды остается уязвимой.

    Последние матчи:

    «Осасуна»

    «Осасуна» выглядит более уверенно, занимая 8-е место с 7 очками. Команда сумела выиграть 2 из 4 последних матчей. Абель Бретонес выделяется как лучший бомбардир команды с 1 голом в 3 матчах. Несмотря на это, «Осасуна» пропустила 9 голов в последних 5 играх, что указывает на нестабильность в обороне.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных встречах преимущество находится на стороне «Райо Вальекано», который выиграл 3 из 5 последних матчей. Тем не менее, «Осасуна» показывает стабильную результативность, забивая в 9 последних матчах против «Райо Вальекано».

    Последние встречи:

    • «Райо Вальекано» 2:1 «Осасуна» (2024)
    • «Осасуна» 1:0 «Райо Вальекано» (2023)
    • «Райо Вальекано» 2:1 «Осасуна» (2023)

    Статистика

    «Райо Вальекано»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Осасуна»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    На основе текущей формы команд можно предположить, что матч будет равным. Однако слабость в обороне обеих команд предполагает, что результативность будет на высоте. Ожидается обмен голами, а с учетом текущей стабильности «Осасуны» в атаке, гости могут рассчитывать на успех.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Осасуны» или ничья (X2) – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 10:45
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