16 сентября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 5-го тура Ла Лиги Испании, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Осасуна». Ожидается упорная борьба, поскольку обе команды демонстрируют неплохую форму в текущем сезоне.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 14-е место с 4 очками после 4 туров. Команда переживает сложный период, не выигрывая в 3 последних матчах. Однако лучший бомбардир, Серхио Камельо, продолжает приносить очки, забив 2 гола в 6 играх. «Райо» пропустил 5 голов в последних 5 играх, что показывает, что оборона у команды остается уязвимой.

Последние матчи:

«Осасуна»

«Осасуна» выглядит более уверенно, занимая 8-е место с 7 очками. Команда сумела выиграть 2 из 4 последних матчей. Абель Бретонес выделяется как лучший бомбардир команды с 1 голом в 3 матчах. Несмотря на это, «Осасуна» пропустила 9 голов в последних 5 играх, что указывает на нестабильность в обороне.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах преимущество находится на стороне «Райо Вальекано», который выиграл 3 из 5 последних матчей. Тем не менее, «Осасуна» показывает стабильную результативность, забивая в 9 последних матчах против «Райо Вальекано».

Последние встречи:

«Райо Вальекано» 2:1 «Осасуна» (2024)

«Осасуна» 1:0 «Райо Вальекано» (2023)

«Райо Вальекано» 2:1 «Осасуна» (2023)

Статистика

«Райо Вальекано»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Осасуна»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

На основе текущей формы команд можно предположить, что матч будет равным. Однако слабость в обороне обеих команд предполагает, что результативность будет на высоте. Ожидается обмен голами, а с учетом текущей стабильности «Осасуны» в атаке, гости могут рассчитывать на успех.

Рекомендации для ставок:

Обе забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Осасуны» или ничья (X2) – коэффициент 1.60

Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.80.