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Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Осасуны», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.