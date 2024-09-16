16.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-1-1-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
17
Рацу
6
Гумбау
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
23
Эмбарба
10
Камельо
3-1-2-3-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
15
Сарагоса
14
Гарсия
9
Гарсия
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
18
Гарсия
23
Родригес
23
Родригес
18
Гарсия
8
Трехо
19
де Фрутос
19
де Фрутос
8
Трехо
23
Эмбарба
7
Палазон
7
Палазон
23
Эмбарба
10
Камельо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Камельо
7
Монкайола
7
Пенья
7
Пенья
7
Монкайола
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
3
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
15
Офсайды
3
0
Количество передач
483
251
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
58
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Осасуны», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»