Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Райо Вальекано» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

«Райо Вальекано» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

16 сентября 2024, 20:50
Райо Вальекано
16.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
50' А. Мумин 66' А. Рацу 90+5' У. Лопес
27' Р. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
17
Рацу
6
Гумбау
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
23
Эмбарба
10
Камельо
3-1-2-3-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
15
Сарагоса
14
Гарсия
9
Гарсия
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
18
Гарсия
23
Родригес
23
Родригес
18
Гарсия
8
Трехо
19
де Фрутос
19
де Фрутос
8
Трехо
23
Эмбарба
7
Палазон
7
Палазон
23
Эмбарба
10
Камельо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Камельо
7
Монкайола
7
Пенья
7
Пенья
7
Монкайола
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
3
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
15
Офсайды
3
0
Количество передач
483
251
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
58
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Осасуны», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Осасуна»

«Райо Вальекано» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Райо Вальекано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+