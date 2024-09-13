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Жена Карпина высказалась о сексизме в российском футболе

13 сентября 2024, 23:47
6

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, порассуждала о своем участии в шоу «Карты, деньги, два мяча».

Она ведет ютуб-программу вместе с Яной Ромашкиной [жена Наира Тикнизяна], Аланой Мамаевой [бывшая Павла Мамаева] и Мариной Кондратюк [невеста Матвея Сафонова].

– Предложение попробовать себя в роли ведущей футбольной программы вы приняли на ура.

– Околофутбольной.

– Почему вы меня поправили?

– Потому что мужчины в России не очень подготовлены к появлению женщин в одном предложении со словом «футбол». Хотя в больших европейских командах, например, клубные соцсети уже давно ведут девушки в красивых майках, и это приветствуется.

К тому же привлекается женская аудитория, развивается женский футбол. Мы должны уходить от бесконечного сексизма в футболе.

– В России вы его чувствуете?

– Он у нас абсолютно точно есть. Посмотрите, как реагируют на мои высказывания или на слова Заремы. И наше шоу изначально встречали с осторожностью, говоря: «Да какие из женщин эксперты».

Так мы и не претендуем на экспертность, не разбираем тактику и не говорим о том, кто играет в три защитника, а кто в четыре. Мы просто раскрываем футбольного гостя с немного неожиданной или новой стороны.

Есть вопросы, которые, возможно, интересны мужчинам, но они их не зададут.

– Например?

– Никто из мужиков не спросит у Тарасова: «Дим, ты закончил с футболом. На что сейчас живешь? Ты с Мальдив не вылезаешь». Или у Павлюченко: «Смотришь ли ты порно?»

А мы, девчонки, можем это спросить. Знаю, многим мужчинам было бы интересно получить ответ на такие вопросы, просто они в этом никогда не признаются.

Кстати, и Тарасов, и Павлюченко шли с настороженностью, а ушли расслабленные, им понравилось. Наше шоу развлекательное и легкое, но мужскую аудиторию к этому еще надо готовить, если мы хотим, чтобы футбол развивался. И хочу сказать еще одну вещь.

– Какую?

– Мужикам не нравится, когда их жены возмущаются из-за того, что они постоянно смотрят футбол, а не ходят с ними за ручку по парку. Так вы, наоборот, вовлекайте своих женщин в футбол! Сделайте это вашим общим хобби!

А получается, вы вроде как этого хотите, но как только возникает женская фигура рядом со святым футболом – боже упаси.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1726261912
Дашка Карпина, Дашка Глушакова - найди три отличия. )
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odessakmv
1726267046
что-то Карпиной на бомбе стало больше, чем Заремы.... не порядок!!!!
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subbotaspartak
1726284959
Когда у женщин денег неограниченно, то можно с умным видом футболу поучить футболистов. Они со школы учат всех тому, чем сами не всегда владеют. Да пусть говорят.
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andr45
1726299975
А не много ли внимания "БОМБАРДИР" уделяет иностранке с ярко выраженной русофобской позицией? Например, вот Дашкина реакция на снос мемориал советским воинам в Нарве: «Этот мемориал ассоциируется с АГРЕССИЕЙ и вызывает другие ТЯЖЕЛЫЕ ЭМОЦИИ.» https://www.ruffnews.ru/Bortsy-s-korruptsiey-pozhalovalis-v-Genprokuraturu-na-zhenu-glavnogo-trenera-FK-Rostov-Daryu-Karpinu_128269
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