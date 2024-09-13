Матч 4-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Брестом» обещает стать увлекательным зрелищем. «Парк де Пренс» примет гостей из Бреста, которые попробуют остановить мощную атаку «ПСЖ».

«ПСЖ»

Команда под руководством Луиса Энрике находится на пике формы, занимая 1-е место в чемпионате после трех туров. «ПСЖ» демонстрирует результативную игру, не проигрывая в 5 последних матчах, из которых три завершились победой. В этих играх они забили 16 голов и пропустили всего 5. Оборона «ПСЖ» все еще оставляет пространство для улучшения, но в атаке клуб проявляет агрессивный стиль игры, забивая в среднем 3.2 гола за матч.

Последние матчи «ПСЖ»:

Под руководством Эрика Руа «Брест» демонстрирует нестабильные результаты, занимая 12-е место в Лиге 1. После трех туров команда набрала 3 очка, выиграв и сыграв вничью в последних двух матчах. В обороне у клуба серьезные проблемы: команда пропускает в среднем 2 гола за матч, что особенно критично перед встречей с «ПСЖ». Однако «Брест» способен забить – в последних 5 играх они отличились 7 раз.

Последние матчи «Бреста»:

Статистика

«ПСЖ» не проигрывает в 5 последних матчах, забив 16 голов и пропустив 5.

«Брест» пропускает в среднем 2 гола за матч, забив 7 в последних 5 играх.

В последних 5 встречах между командами «ПСЖ» выиграл 4 матча, и один завершился вничью.

Личные встречи:

«ПСЖ» 3:1 «Брест» (Кубок Франции, 07.02.2024)

«ПСЖ» 2:2 «Брест» (Лига 1, 28.01.2024)

«Брест» 2:3 «ПСЖ» (Лига 1, 29.10.2023)

Прогноз на матч

«ПСЖ» подходит к матчу в роли явного фаворита. Учитывая атакующий потенциал хозяев и нестабильность обороны «Бреста», ожидается, что «ПСЖ» без труда возьмет 3 очка. Команда Луиса Энрике находится в отличной форме, и Бресту будет крайне сложно сдержать их натиск.

Рекомендация: Победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.