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    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Брест», 14 сентября 2024

    Матч 4-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Брестом» обещает стать увлекательным зрелищем. «Парк де Пренс» примет гостей из Бреста, которые попробуют остановить мощную атаку «ПСЖ».

    «ПСЖ»

    Команда под руководством Луиса Энрике находится на пике формы, занимая 1-е место в чемпионате после трех туров. «ПСЖ» демонстрирует результативную игру, не проигрывая в 5 последних матчах, из которых три завершились победой. В этих играх они забили 16 голов и пропустили всего 5. Оборона «ПСЖ» все еще оставляет пространство для улучшения, но в атаке клуб проявляет агрессивный стиль игры, забивая в среднем 3.2 гола за матч.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    «Брест»

    Под руководством Эрика Руа «Брест» демонстрирует нестабильные результаты, занимая 12-е место в Лиге 1. После трех туров команда набрала 3 очка, выиграв и сыграв вничью в последних двух матчах. В обороне у клуба серьезные проблемы: команда пропускает в среднем 2 гола за матч, что особенно критично перед встречей с «ПСЖ». Однако «Брест» способен забить – в последних 5 играх они отличились 7 раз.

    Последние матчи «Бреста»:

    • «Брест» 4:0 Сент-Этьен
    • «Ланс» 2:0 «Брест»
    • «Брест» 1:5 Марсель

    Статистика

    • «ПСЖ» не проигрывает в 5 последних матчах, забив 16 голов и пропустив 5.
    • «Брест» пропускает в среднем 2 гола за матч, забив 7 в последних 5 играх.
    • В последних 5 встречах между командами «ПСЖ» выиграл 4 матча, и один завершился вничью.

    Личные встречи:

    • «ПСЖ» 3:1 «Брест» (Кубок Франции, 07.02.2024)
    • «ПСЖ» 2:2 «Брест» (Лига 1, 28.01.2024)
    • «Брест» 2:3 «ПСЖ» (Лига 1, 29.10.2023)

    Прогноз на матч

    «ПСЖ» подходит к матчу в роли явного фаворита. Учитывая атакующий потенциал хозяев и нестабильность обороны «Бреста», ожидается, что «ПСЖ» без труда возьмет 3 очка. Команда Луиса Энрике находится в отличной форме, и Бресту будет крайне сложно сдержать их натиск.

    Рекомендация: Победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 13:13
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