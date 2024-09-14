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  • «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 19:50
ПСЖ
14.09.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Брест
42' У. Дембеле 73' Ф. Руис 74' У. Дембеле
29' Р. дель Кастильо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
37
Шкриньяр
4
Бералдо
2
Хакими
8
Руис
29
Барколя
87
Невеш
10
Асенсио
7
Кан Ин
10
Дембеле
3-2-2-2-1
40
Бизот
26
Ле Кардинал
5
Шардонне
6
Фернандес
70
Лала
21
Айдара
95
Камара
8
Маньетти
20
дель Кастильо
19
Сима
19
Ажорк
25
Мендеш
51
Пачо
51
Пачо
25
Мендеш
87
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
10
Дембеле
19
Мбайе
19
Мбайе
10
Дембеле
10
Асенсио
9
Муани
9
Муани
10
Асенсио
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
20
дель Кастильо
23
Думбия
23
Думбия
20
дель Кастильо
6
Фернандес
7
Салах
7
Салах
6
Фернандес
19
Сима
28
Лаж
28
Лаж
19
Сима
19
Ажорк
17
Бальде
17
Бальде
19
Ажорк
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча ПСЖ - Брест
2
3
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
13
Офсайды
3
1
Количество передач
680
333
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Брест»

ПСЖ-Брест смотреть онлайн 14 сентября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест ПСЖ
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