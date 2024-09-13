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    Прогноз на матч «Севилья» – «Хетафе», 14 сентября 2024

    Матч между «Севильей» и «Хетафе» в рамках 5-го тура Ла Лиги – это противостояние команд, которые испытывают сложности на старте сезона. Оба коллектива нуждаются в очках, чтобы укрепить свои позиции в турнирной таблице.

    «Севилья» Команда Хавьера Пименты демонстрирует неуверенные результаты в первых турах. После четырех матчей у «Севильи» всего 2 очка, и команда занимает 19 место. «Севилья» не выигрывает в последних пяти играх, забив всего 4 гола, при этом пропустив 10. Проблемы в защите очевидны – они пропускают в среднем 2 гола за игру. В атаке ситуация также не лучшая – всего 0.8 гола за игру.

    Последние матчи:

    «Хетафе» Под руководством Пепе Бордаласа «Хетафе» стартовал в сезоне с трех ничьих и одной победы. Команда занимает 16 место с 3 очками. За последние пять игр они забили всего 2 гола, но их защита выглядит гораздо более уверенной – команда пропустила всего один гол за этот период, в среднем пропуская 0.2 гола за игру. Однако, несмотря на крепкую оборону, атакующие действия оставляют желать лучшего – «Хетафе» забивает в среднем всего 0.4 гола за игру.

    Последние матчи:

    Статистика

    • «Севилья» не выигрывает в последних 5 матчах, пропустив 10 голов.
    • «Хетафе» пропускает всего 0.2 гола за игру в последних 5 матчах, но забивает крайне редко.

    Личные встречи

    • Хетафе 0:1 Севилья (30.03.2024)
    • Хетафе 1:3 Севилья (16.01.2024, Кубок)
    • Севилья 0:3 Хетафе (16.12.2023)
    • Хетафе 2:0 Севилья (19.03.2023)

    В последних очных встречах перевес был на стороне «Севильи», но в последние месяцы форма команд значительно изменилась, и «Хетафе» будет рассчитывать на свою крепкую оборону.

    Прогноз и рекомендации для ставок :

    «Севилья» находится в кризисе, но будет играть дома и постарается исправить положение. Однако «Хетафе» демонстрирует отличную игру в обороне, что может затруднить задачу хозяевам.

    Рекомендованные ставки:

    • Обе команды не забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.85.

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    «Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 11:36
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