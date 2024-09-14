14.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-2-2-1-2
1
Нюланд
22
Кармона
23
Ньянзу
23
Маркао
17
Педроса
16
Навас
97
Соу
8
Гудель
21
Эджуке
16
Ромеро
10
Фернандес
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Иглесиас
2
Джене
25
Беррокаль
20
Сола
21
Уче
15
Рико
6
Милья
8
Арамбарри
23
Перес
91
Йылдырым
97
Соу
4
Барко
4
Барко
97
Соу
23
Маркао
4
Салас
4
Салас
23
Маркао
16
Ромеро
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Ромеро
10
Фернандес
6
Агум
6
Агум
10
Фернандес
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
21
Эджуке
11
Лукебакио
11
Лукебакио
21
Эджуке
23
Перес
30
Ривера
30
Ривера
23
Перес
8
Арамбарри
10
Аленья
10
Аленья
8
Арамбарри
20
Сола
19
Федерико
19
Федерико
20
Сола
25
Беррокаль
30
Финн
30
Финн
25
Беррокаль
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Alberto Collado
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Alberto Collado
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Хетафе
2
1
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
15
Офсайды
1
2
Количество передач
440
267
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Хетафе», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»