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  • «Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 18:20
Севилья
14.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
23' Х. Навас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
(К) ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
11
Коба да Коста
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нюланд
22
Кармона
23
Ньянзу
23
Маркао
17
Педроса
16
Навас
97
Соу
8
Гудель
21
Эджуке
16
Ромеро
10
Фернандес
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Иглесиас
2
Джене
25
Беррокаль
20
Сола
21
Уче
15
Рико
6
Милья
8
Арамбарри
23
Перес
91
Йылдырым
97
Соу
4
Барко
4
Барко
97
Соу
23
Маркао
4
Салас
4
Салас
23
Маркао
16
Ромеро
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Ромеро
10
Фернандес
6
Агум
6
Агум
10
Фернандес
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
21
Эджуке
11
Лукебакио
11
Лукебакио
21
Эджуке
23
Перес
30
Ривера
30
Ривера
23
Перес
8
Арамбарри
10
Аленья
10
Аленья
8
Арамбарри
20
Сола
19
Федерико
19
Федерико
20
Сола
25
Беррокаль
30
Финн
30
Финн
25
Беррокаль
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Alberto Collado
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Alberto Collado
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Хетафе
2
1
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
15
Офсайды
1
2
Количество передач
440
267
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Хетафе», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Хетафе»

«Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024и

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Севилья
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