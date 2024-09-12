Встреча между «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» станет одной из ключевых игр тура в чемпионате Саудовской Аравии. Обе команды подошли к матчу в неоднозначной форме, но «Аль-Ахли» демонстрирует более стабильную игру в обороне, что может сыграть решающую роль в их противостоянии.

Анализ команды «Аль-Наср»

Главный тренер: Луиш Каштру

Форма: В последних 5 матчах «Аль-Наср» забил 8 голов, но также пропустил 9 мячей. Несмотря на атакующую мощь, команда испытывает серьезные проблемы в защите.

Последние матчи:

Победа 4:1 над «Аль-Фейха» показала, что «Аль-Наср» может забивать много, но в обороне остаются слабые места.

Ничья 1:1 с «Аль-Раед» – ещe один показатель нестабильности команды.

Статистика:

Пропущено в среднем 1.8 гола за игру.

Забито в среднем 1.6 гола за игру.

Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Анализ команды «Аль-Ахли»

Главный тренер: Маттиас Яйссле

Форма: В последних 5 играх «Аль-Ахли» забил 8 голов и пропустил 5 мячей, что свидетельствует о более сбалансированной игре как в атаке, так и в защите.

Последние матчи:

Поражение 0:1 от «Аль-Фатех» показало, что команда не всегда эффективна в атаке, но в обороне выглядит неплохо.

Победа 2:0 над «Аль-Оруба» продемонстрировала их способность контролировать игру.

Статистика:

Пропущено в среднем 1 гол за игру.

Забито в среднем 1.6 гола за игру.

Пропустил в 2 из 5 последних матчей.

Прогноз

Ожидается, что «Аль-Ахли» будет вести игру более организованно и слаженно. Несмотря на атакующие качества «Аль-Насра», проблемы в защите могут сыграть против хозяев. «Аль-Ахли» обладает достаточно крепкой обороной и стабильной атакой, чтобы воспользоваться этими проблемами.

Рекомендация: Победа «Аль-Ахли» за коэффициент 2.10.