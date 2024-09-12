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    • Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Ахли», Саудовская Аравия, Премьер-лига, 13 сентября

    Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Ахли», Саудовская Аравия, Премьер-лига, 13 сентября

    Встреча между «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» станет одной из ключевых игр тура в чемпионате Саудовской Аравии. Обе команды подошли к матчу в неоднозначной форме, но «Аль-Ахли» демонстрирует более стабильную игру в обороне, что может сыграть решающую роль в их противостоянии.

    Анализ команды «Аль-Наср»

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Форма: В последних 5 матчах «Аль-Наср» забил 8 голов, но также пропустил 9 мячей. Несмотря на атакующую мощь, команда испытывает серьезные проблемы в защите.

    Последние матчи:

    • Победа 4:1 над «Аль-Фейха» показала, что «Аль-Наср» может забивать много, но в обороне остаются слабые места.
    • Ничья 1:1 с «Аль-Раед» – ещe один показатель нестабильности команды.

    Статистика:

    • Пропущено в среднем 1.8 гола за игру.
    • Забито в среднем 1.6 гола за игру.
    • Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

    Анализ команды «Аль-Ахли»

    Главный тренер: Маттиас Яйссле

    Форма: В последних 5 играх «Аль-Ахли» забил 8 голов и пропустил 5 мячей, что свидетельствует о более сбалансированной игре как в атаке, так и в защите.

    Последние матчи:

    • Поражение 0:1 от «Аль-Фатех» показало, что команда не всегда эффективна в атаке, но в обороне выглядит неплохо.
    • Победа 2:0 над «Аль-Оруба» продемонстрировала их способность контролировать игру.

    Статистика:

    • Пропущено в среднем 1 гол за игру.
    • Забито в среднем 1.6 гола за игру.
    • Пропустил в 2 из 5 последних матчей.

    Прогноз

    Ожидается, что «Аль-Ахли» будет вести игру более организованно и слаженно. Несмотря на атакующие качества «Аль-Насра», проблемы в защите могут сыграть против хозяев. «Аль-Ахли» обладает достаточно крепкой обороной и стабильной атакой, чтобы воспользоваться этими проблемами.

    Рекомендация: Победа «Аль-Ахли» за коэффициент 2.10.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.09.2024 13:41
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