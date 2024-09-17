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    Судья Карасев рассказал об общении с Роналду

    Российский арбитр Сергей Карасев объяснил, почему чемпионат Саудовской Аравии нельзя сравнивать с РПЛ, и рассказал об общении с форвардом «Аль‑Насра» Криштиану Роналду по ходу матча.

    «Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за «Реал». Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал.

    Особой специфики в работе в Саудовской Аравии нет. Сейчас там играет много звезд. Мы эти игры приравниваем к хорошему матчу Лиги чемпионов.

    В последнем матче добавили ко второму тайму восемь минут, а сыграли еще больше, потому что была еще замена, травма. И на девятой минуте «Аль‑Ахли» пропустил гол, хотя вел в счете. Понятно, что у футболистов были резкие эмоции.

    [Чемпионат Саудовской Аравии] нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звезд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», – сказал Карасев.

    • Карасев на прошлой неделе работал на матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли» (1:1).
    • Он уже получал назначения в саудовском чемпионате в сезоне-2023/24.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 08:48
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