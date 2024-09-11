Стало известно, почему поссорились владельцы «Челси»

Между владельцами «Челси» Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали случился разлад. Их мнения насчет управления клубом расходятся.

Одной из причин разлада стала фигура бывшего главного тренера Маурисио Почеттино, которого уволили по окончании прошлого сезона.

Боули считает, что аргентинца нужно было оставлять и на сезон-2024/25. У Эгбали иная позиция: по его мнению, Почеттино изначально не подходил «Челси».

Также разногласия между владельцами есть на почве неэффективности многомиллионных расходов.