Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «КАМАЗ» – «Черноморец»: прогноз на матч 9 тура российской Первой лиги, 7 сентября

    «КАМАЗ» – «Черноморец»: прогноз на матч 9 тура российской Первой лиги, 7 сентября

    В субботу, 7 сентября, «КАМАЗ» сыграет с «Черноморцем». Игра состоится в матче 9 тура Первой лиги и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «КАМАЗ»

    «КАМАЗ» занимает 12-е место в турнирной таблице с 8 очками после 8 игр. Команда продемонстрировала стабильную оборону, пропустив лишь 6 голов, но проблемы в атаке мешают добиваться более высоких результатов (забито 6 мячей). В последних матчах «КАМАЗ» сыграл вничью с «Нефтехимиком» 0:0 и уступил «Балтике» 0:1, но ранее уверенно выиграл у «СКА-Хабаровска» 3:0.

    «Черноморец»

    «Черноморец» находится на 14-м месте с 8 очками после 8 игр. Команда забила 10 голов, но пропустила 13, что указывает на нестабильную игру в защите. В последних матчах «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» 2:2 и с «Торпедо» 1:1, а также победил «Тюмень» 2:1. Команда стремится улучшить результаты, чтобы подняться выше в турнирной таблице.

    Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Черноморец»

    Обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы и нуждаются в победе для улучшения положения. «КАМАЗ» показывает более стабильную оборонительную игру, в то время как «Черноморец» больше сосредоточен на атаке. Вероятен упорный матч с небольшим количеством голов. Поставим на ТМ 2.5 за 1.45.

    Новости по теме
    «КАМАЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2024 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+