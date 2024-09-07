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  • «КАМАЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

«КАМАЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 16:20
КАМАЗ
07.09.2024, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
40' В. Черов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
22
Гюрджан
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
99
Акбашев
2
Хубаев
10
Защепкин
4-1-2-2-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
7
Антонов
8
Иванов
18
Гурченко
18
Родионов
25
Уридия
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
99
Акбашев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
99
Акбашев
22
Гюрджан
11
Апеков
11
Апеков
22
Гюрджан
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
5
Стежко
4
Кумбурович
4
Кумбурович
5
Стежко
7
Антонов
35
Енин
35
Енин
7
Антонов
8
Иванов
75
Окладников
75
Окладников
8
Иванов
Остались в запасе
КАМАЗ
Черноморец
67
Никита Платон
ЦП
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
67
Никита Платон
ЦП
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча КАМАЗ - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Черноморца», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Черноморец»

«КАМАЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец КАМАЗ
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