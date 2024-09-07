07.09.2024, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
22
Гюрджан
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
99
Акбашев
2
Хубаев
10
Защепкин
4-1-2-2-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
7
Антонов
8
Иванов
18
Гурченко
18
Родионов
25
Уридия
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
99
Акбашев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
99
Акбашев
22
Гюрджан
11
Апеков
11
Апеков
22
Гюрджан
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
5
Стежко
4
Кумбурович
4
Кумбурович
5
Стежко
7
Антонов
35
Енин
35
Енин
7
Антонов
8
Иванов
75
Окладников
75
Окладников
8
Иванов
Остались в запасе
КАМАЗ
Черноморец
67
Никита Платон
ЦП
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
67
Никита Платон
ЦП
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча КАМАЗ - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Черноморца», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»