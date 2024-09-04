Лапорта прокомментировал проблемы «Барселоны» с регистрацией новичков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как клуб работает над регистрацией игроков в условиях ограничений по финансовому фэйр-плей.

«Подписание контракта с Nike вывело бы нас к правилу 1 к 1 и позволило бы зарегистрировать игроков без каких-либо проблем, но спортивные темпы не всегда совпадают с экономическими. Мы посчитали, что в данный момент это было ни необходимо, ни целесообразно, и что существуют другие решения для регистрации игроков. Одно из них – работа Деку, экономия на уходах и аренде игроков.

Мы могли бы решить вопрос с фэйр-плей, подписав этот контракт, но я думаю, что мы бы поспешили, что могло бы навредить интересам «Барселоны». Мы над этим работаем, и я могу объявить, что это будет лучший контракт с техническим спонсором в мировом футболе.

Я не считаю, что мы продаем иллюзии. Мне нравится вдохновлять. Иногда мы довольны, а иногда думаем, что нужно продолжать работать. Мы не достигли соотношения 1 к 1, потому что не хотели этого. Я могу вызвать оптимизм с гораздо большей силой, но я сдерживаюсь.

В декабре мы надеемся достичь соотношения 1 к 1. Для регистрации Дани Ольмо мы воспользовались этим решением, над которым наши врачи усердно и качественно работали на последней неделе регистрации, предоставив ясные и убедительные медицинские отчеты. Медицинский комитет признал длительную травму ахиллова сухожилия у Кристенсена», – сказал Лапорта.