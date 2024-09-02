Андрей Мостовой – о Соболеве в «Зените»: «К Саше было много противоречивых вопросов»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

Сообщалось, что несколько игроков «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.

«Я с Соболевым в сборной сидел рядом. Не знаю, откуда вышла новость про раздевалку. У меня с ним нет проблем, а там посмотрим.

К Саше было много противоречивых вопросов. Посмотрим, как пройдeт адаптация. Мне самому интересно», – сказал Мостовой.