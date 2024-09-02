Андрей Мостовой – о Соболеве в «Зените»: «К Саше было много противоречивых вопросов»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.
Сообщалось, что несколько игроков «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.
«Я с Соболевым в сборной сидел рядом. Не знаю, откуда вышла новость про раздевалку. У меня с ним нет проблем, а там посмотрим.
К Саше было много противоречивых вопросов. Посмотрим, как пройдeт адаптация. Мне самому интересно», – сказал Мостовой.
- Соболева купили за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.
Источник: «Чемпионат»