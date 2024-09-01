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    • Несколько игроков «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым

    Несколько игроков «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым

    Партнеры по «Зениту» неохотно принимают новичка Александра Соболева.

    «Несколько россиян из состава «Зенита» отказались сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым в раздевалке команды. Об этом сообщили два собеседника, знакомых с ситуацией.

    Третий собеседник подтвердил, что разговор о местах в раздевалке действительно был, но отказ сидеть рядом с Соболевым носил скорее шутливый характер, а о серьeзном конфликте речи сейчас нет», – написал источник.

    • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
    • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
    • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2024 12:22
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    Комментарии (39)
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    Конопляных дел мастер
    1725188601
    Нет, ну понять можно. Сначала надо дельфина отмыть от нечисти свинской.
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    Plyash
    1725189038
    Соболю мозги от брекетов пора уже освободить,наконец...
    Ответить
    mamba9090909
    1725190611
    ".............Об этом сообщили два собеседника..........." А одна бабка, на базаре, сказала что собеседники были пьяны в хлам и не соображали о чём говорят.
    Ответить
    ivany4
    1725191077
    Я так понимаю, футбол и соревновательные моменты всем по барабану. Даже эксперты по критике Спартака за малейшую провинность в игре, куда то глубоко засунули свои языки. Все обсуждают моменты "вселенской значимости", кто будет сидеть рядом с тюленем в раздевалке и за завтраком.)) Я не пойму, это тенденция всех футбольных сайтов, или только бомбардира?))
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    svan61
    1725191669
    Бомбардир, не пиши о шутках с серьёзным видом, не получается у тебя. Не позорься
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    партизан84
    1725192213
    а говорили, что сашка на Дзюбиньё не похож)
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    subbotaspartak
    1725192880
    Скоро они за ним строем ходить будут под отсчёт миллера
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    Cleaner
    1725203833
    Семак Соболева в следующей игре КАПМИТАНОМ назначит. И все будут у Дельфина в услужении!!!...)))
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    NewLife
    1725206987
    Я бы на месте немытых предъявил "чемпионату" за эту шнягу.
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    kara-mba
    1725253652
    Из случайного "нежданчика" гром сделают. Ну и зачем об этом писать, противно.
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