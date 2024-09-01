Несколько игроков «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым

Партнеры по «Зениту» неохотно принимают новичка Александра Соболева.

«Несколько россиян из состава «Зенита» отказались сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым в раздевалке команды. Об этом сообщили два собеседника, знакомых с ситуацией.

Третий собеседник подтвердил, что разговор о местах в раздевалке действительно был, но отказ сидеть рядом с Соболевым носил скорее шутливый характер, а о серьeзном конфликте речи сейчас нет», – написал источник.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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