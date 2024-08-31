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  • Боярский: «Конечно, выиграть РПЛ Соболев может только в «Зените»

Боярский: «Конечно, выиграть РПЛ Соболев может только в «Зените»

31 августа 2024, 15:39
9

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

«Думаю, что он амбициозные планы реализует в «Зените». Все эти нападки на него, это будет обязательно, прекратятся после первого гола.

Это его единственная возможность стать чемпионом России? Конечно, к тому же, у нас есть травмированные игроки, неизвестно, что будет в других турах. Надо подстраховаться», – сказал Боярский.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Кубок Зенит Соболев Александр
Комментарии (9)
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Каратель помойников
1725108248
Давно под шляпой не проветривалось по ходу)))
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Ziklop
1725110129
что ты каркаешь, раньше времени! Дзюбло тоже пришёл и обосрались в первом сезоне!
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...уефан
1725110165
...Михал Сергеич, гони, ради Бога, от себя спортивно-противных писарчуков! Напишут хрень, какую-то, вывернут твои слова наизнанку и спроса с них-говнюков нету(...
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Nitup
1725115566
Лысый, гойморитный мушкетёр... Что вы хотите от недоумка? Пусть упражняется в словоблудии вместе с Орловым и Петржелой. Ленинград давно превращён в Путинбург...
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Maximus WAR
1725118300
Потёртое седло снова скрипит...
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Никола самаровский
1725168797
Сколько надо выпить,что бы такую херню сказать?
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