Боярский: «Конечно, выиграть РПЛ Соболев может только в «Зените»

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

«Думаю, что он амбициозные планы реализует в «Зените». Все эти нападки на него, это будет обязательно, прекратятся после первого гола.

Это его единственная возможность стать чемпионом России? Конечно, к тому же, у нас есть травмированные игроки, неизвестно, что будет в других турах. Надо подстраховаться», – сказал Боярский.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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