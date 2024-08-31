Бубнов спрогнозировал итог матча «Спартак» – «Рубин»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов сделал прогноз на матч 7-го тура РПЛ против «Рубина».

«Спартак» проиграл в Кубке России махачкалинскому «Динамо», а «Рубин» может также закрыться. При этом у казанцев атака сильнее, чем у дагестанского клуба, да и в таблице команда находится близко к «красно-белым». Гости могут забить, у «спартаковцев» оборона не такая уж сильная. Но, думаю, и московский коллектив на своeм поле должен забивать, причeм больше соперника.

Прогноз: 2:1 в пользу «Спартака», – сказал Бубнов.

Матч начнется в 19:45 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Спартак» в случае победы поднимется на 3-е место.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?