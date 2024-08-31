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Бубнов спрогнозировал итог матча «Спартак» – «Рубин»

31 августа 2024, 14:55
4

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов сделал прогноз на матч 7-го тура РПЛ против «Рубина».

«Спартак» проиграл в Кубке России махачкалинскому «Динамо», а «Рубин» может также закрыться. При этом у казанцев атака сильнее, чем у дагестанского клуба, да и в таблице команда находится близко к «красно-белым». Гости могут забить, у «спартаковцев» оборона не такая уж сильная. Но, думаю, и московский коллектив на своeм поле должен забивать, причeм больше соперника.

Прогноз: 2:1 в пользу «Спартака», – сказал Бубнов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Бубнов Александр
Комментарии (4)
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slavа0508
1725107605
Верим в победу !!!Соперник крепкий орешек . но победа необходима ...
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Garrincha58
1725109038
4-1
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Desma
1725109538
Да, канешна... "московский коллектив" на своeм поле просто обязан забивать. Вопрос лишь в том, хватит ли для победы!?
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ВАХА ZOV
1725114885
1:1 , это мой прогноз.
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