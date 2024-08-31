Обращение Соболева к фанатам «Зенита»

Новичок «Зенита» Александр Соболев обратился к болельщикам клуба.

«Обращаюсь к болельщикам «Зенита». Я понимаю, что у большинства из вас ко мне присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришел.

Я прошу дать шанс, которым я постараюсь воспользоваться, обещаю, что своим отношением к команде и городу все докажу», – сказал Соболев.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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