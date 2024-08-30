Оздоев забил победный гол за ПАОК в матче отбора Лиги Европы

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев забил победный гол в ответном гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Шэмрок Роверс» (2:0).

31-летний хавбек отличился на 64-й минуте, это был первый мяч греческой команды в игре.

Другой российский футболист ПАОК нападающий Федор Чалов вышел на замену на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.