Оздоев забил победный гол за ПАОК в матче отбора Лиги Европы

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев забил победный гол в ответном гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Шэмрок Роверс» (2:0).
31-летний хавбек отличился на 64-й минуте, это был первый мяч греческой команды в игре.
Другой российский футболист ПАОК нападающий Федор Чалов вышел на замену на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.
- В 8 матчах в текущем сезоне во всех турнирах у Оздоева 2 гола и 2 результативные передачи.
- У Чалова в составе ПАОК 5 матчей и 1 передача.
- В первом матче греческий клуб выиграл у «Шэмрок Роверс» со счетом 4:0. При жеребьевке общего этапа ПАОК будет находиться во второй корзине.
Источник: «Бомбардир»