Смородская поделилась переживаниями о Соболеве

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации с нападающим Александром Соболевым.

«Я очень переживаю за Соболева. Очень большой скандал! Не понимаю, за что его наказывает «Спартак»? Ну хочет человек играть за «Зенит», что тут такого? Он бы хорошо себя показал, если бы был в хорошем настроении», – сказала Смородская.

Сегодня телеграм-канал Baza сообщил, что Соболев подписал контракт с «Зенитом». По информации источника, сине-бело-голубые заплатят «Спартаку» за нападающего около 10 миллионов евро.