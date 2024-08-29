Зарплата Соболева в «Спартаке», экс-тренер «Краснодара» – в «Черноморце» и другие новости

«Ювентус» заплатил 52 миллиона за полузащитника «Аталанты».
Сафонов согласился приехать в сборную на матчи с Вьетнамом и Таиландом.
Стала известна зарплата Соболева в «Спартаке».
Экс-тренер «Краснодара» возглавил «Черноморец».
В лиговый этап Лиги чемпионов вышла последняя команда чемпионата Швейцарии.
Стало известно, что Станкович сказал игрокам «Спартака» после поражения от «Динамо Мх».
«Зенит» может купить Соболева и сразу отдать в аренду.
Медведев сообщил, когда «Зенит» примет решение по Соболеву.
Все участники лигового этапа Лиги чемпионов.
Источник: «Бомбардир»