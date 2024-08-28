Сафонов согласился приехать в сборную на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов войдет в окончательный список сборной России на игры с Вьетнамом и Таиландом. По данным «РБ Спорт», голкипер согласился приехать в расположение национальной команды, несмотря на недавний переход в «ПСЖ».

Голкипер, как и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев (если он войдет в окончательный список), преодолеет суммарно около 20 тысяч километров по маршруту Париж – Москва (с пересадкой), Москва – Ханой, Ханой – Москва и Москва – Париж (с пересадкой).