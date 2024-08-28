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    • Сафонов согласился приехать в сборную на матчи с Вьетнамом и Таиландом

    Сафонов согласился приехать в сборную на матчи с Вьетнамом и Таиландом

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов войдет в окончательный список сборной России на игры с Вьетнамом и Таиландом. По данным «РБ Спорт», голкипер согласился приехать в расположение национальной команды, несмотря на недавний переход в «ПСЖ».

    Голкипер, как и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев (если он войдет в окончательный список), преодолеет суммарно около 20 тысяч километров по маршруту Париж – Москва (с пересадкой), Москва – Ханой, Ханой – Москва и Москва – Париж (с пересадкой).

    • Россия сыграет в Ханое с Вьетнамом 5 сентября и с Таиландом 7 сентября.
    • 25-летний Сафонов еще не играл в официальных матчах за «ПСЖ» после перехода летом из «Краснодара».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.08.2024 10:30
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    Комментарии (10)
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    DOCTOR PENALTY
    1724831820
    Надо же, согласился... Какое одолжение... Низкий поклон ему за это... Совсем охренели.
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    Мордаванин
    1724835042
    криативно бомба согласилась с рб спортом два бутсы -пара
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    Куарежма 31ру
    1724835760
    согласился?! звезда псж требует особенного отношения к себе?
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    Гор--google
    1724843506
    Зачем это недоразумение вообще приглашать? Почти Любой вратарь Фнл не уступает ему в так называемом,,мастерстве,,. Не говоря уже о РПЛ. нужно молодёжь пробовать,а это патлатый церковный семинарист, уже порядком надоел. Да и экземпляр подлый.
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