Стало известно, что Станкович сказал игрокам «Спартака» после поражения от «Динамо Мх»

Защитник «Спартака» Миенти Абена высказался после кубкового матча против «Динамо Мх» (0:1).
«К сожалению, мы уступили. Мы работали на поле, но наша тактика не сработала. Пропустили этот пенальти и, к сожалению, не смогли забить.
Деян Станкович был не очень доволен. Сказал, что нам надо работать над характером», – сказал Абена.
- Единственный мяч с пенальти забил Гамид Агаларов.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 11 очками в 6 турах.
- В кубковой группе «Спартак» идет 2-м, а «Динамо Мх» лидирует.
Источник: «Матч ТВ»