Стало известно, что Станкович сказал игрокам «Спартака» после поражения от «Динамо Мх»

Защитник «Спартака» Миенти Абена высказался после кубкового матча против «Динамо Мх» (0:1).

«К сожалению, мы уступили. Мы работали на поле, но наша тактика не сработала. Пропустили этот пенальти и, к сожалению, не смогли забить.

Деян Станкович был не очень доволен. Сказал, что нам надо работать над характером», – сказал Абена.