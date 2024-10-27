Мостовой подвел итоги Эль Класико

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 11-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».
- Мадридцы дома проиграли со счетом 0:4.
- Это крупнейшее поражение «Реала» от «Барсы» за 2,5 года.
- Лидирующие в чемпионате каталонцы оторвались на 6 очков.
«Да... Это что-то! Фантастика! Вот как можно тут спрогнозировать? Первый тайм – 0:0. Моментов на 3-4 гола. Сумасшествие, скорости, борьба, а забитых мячей не было. А во втором тайме одна команда все забивала, вторая не могла.
Разгромная победа «Барселоны» над «Реалом» – это ответ всем тем, кто хочет сделать из футбола науку», – заявил Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»