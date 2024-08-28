«Фиорентина» арендовала хавбека «Милана»

Полузащитник Ясин Адли перешел из «Милана» в «Фиорентину» на правах аренды с правом выкупа. Он получил во флорентийской команде 29-й номер.

По данным журналиста Николо Скиры, стоимость аренды составит 1,5 миллиона евро. Сумма выкупа хавбека составляет 10,5 миллиона евро, в таком случае игрок подпишет контракт до 2029 года.