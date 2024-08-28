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«Фиорентина» арендовала хавбека «Милана»

28 августа 2024, 19:28

Полузащитник Ясин Адли перешел из «Милана» в «Фиорентину» на правах аренды с правом выкупа. Он получил во флорентийской команде 29-й номер.

По данным журналиста Николо Скиры, стоимость аренды составит 1,5 миллиона евро. Сумма выкупа хавбека составляет 10,5 миллиона евро, в таком случае игрок подпишет контракт до 2029 года.

  • В прошлом сезоне Адли провел за «Милан» 33 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Ранее он выступал за юношескую сборную Франции, у него также есть алжирский паспорт.

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Источник: официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Милан Адли Ясин
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