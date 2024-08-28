Соболев может остаться без игровой практики до зимы

Нападающий Александр Соболев не вернется в основу «Спартака», если его трансфер в «Зенит» не состоится, сообщает «Спорт день за днeм».

Московский клуб пошел на принцип и хочет продать форварда. При этом в «Зените» игрока, скорее всего, не будет. Если не появится клуб, который заплатит за Соболева столько, сколько хочет «Спартак», он до зимы будет тренироваться индивидуально и останется без игровой практики.

Решение о переводе 27-летнего игрока на индивидуальный режим работы принял главный тренер красно-белых Деян Станкович, когда узнал, что Соболев хочет перейти в «Зенит». Сообщается, что сербский тренер вряд ли простит нападающего и не рассчитывает на него.

В атаке красно-белых ставка будет сделана на костариканца Манфреда Угальде и бразильца Виллиана Жозе. Последний был куплен летом у «Бетиса». Сумма трансфера 32-летнего бразильца составила 2 миллиона евро.