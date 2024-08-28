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Соболев может остаться без игровой практики до зимы

28 августа 2024, 17:50
18

Нападающий Александр Соболев не вернется в основу «Спартака», если его трансфер в «Зенит» не состоится, сообщает «Спорт день за днeм».

Московский клуб пошел на принцип и хочет продать форварда. При этом в «Зените» игрока, скорее всего, не будет. Если не появится клуб, который заплатит за Соболева столько, сколько хочет «Спартак», он до зимы будет тренироваться индивидуально и останется без игровой практики.

Решение о переводе 27-летнего игрока на индивидуальный режим работы принял главный тренер красно-белых Деян Станкович, когда узнал, что Соболев хочет перейти в «Зенит». Сообщается, что сербский тренер вряд ли простит нападающего и не рассчитывает на него.

В атаке красно-белых ставка будет сделана на костариканца Манфреда Угальде и бразильца Виллиана Жозе. Последний был куплен летом у «Бетиса». Сумма трансфера 32-летнего бразильца составила 2 миллиона евро.

  • Соболев перешел в «Спартак» в январе 2020 года на правах аренды у «Крыльев Советов», а затем был выкуплен за 4,5 миллиона евро.
  • За это время он провел за клуб 140 матчей, забил 58 голов.
  • Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (18)
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...уефан
1724857044
...пора "вставать на лыжи")...
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Desma
1724857338
Этож почему же останется без игровой практики? Пока погода позволяет, вперед во двор на футбольную площадку с пацанами гоняй с утра до вечера и будет Шурику игровая практика.
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ZAITZEFF2011
1724857815
Он интересен только командам второй десятки и то не всем.
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VasyaM63
1724858868
опустить его наде ниже плинтуса и
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порт
1724859663
А что может поменяться после зимы?
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alefreddy
1724860443
может в контракте есть пункт если не хочет играть то на еду будет получать
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"supermax"
1724861346
Без кс и доты не останется
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ivany4
1724863036
Видимо в контракте есть пункт о количестве сыгранных матчей. Вероятно, в случае если он их не сыграет, клуб в праве расторгнуть с ним контракт на каких-то условиях, или изменить зарплату. Станкович крут, но по делу.
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Админ ресурс
1724863895
Вот, что бывает, когда доверишься болотному нацпроекту. Соболь испоганил себе карьеру
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САНЁК17
1724871306
Что ему не хватало в Спартаке,играй дальше на свою счастье
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