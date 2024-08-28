Поражения «Спартака» и «Зенита», трансферы «Ливерпуля», «Арсенала» и другие новости

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут поменяться игроками
Щесны завершил карьеру
Гонду перешел в «Зенит» за 12 миллионов
«Арсенал» подписал полузащитника сборной Испании
ЦСКА делал запрос по аренде полузащитника «Брентфорда»
«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в Фонбет Кубке России, «Зенит» уступил «Акрону» по пенальти, ЦСКА победил «Ахмат», «Рубин» сильнее «Факела»
Севикян дал согласие на переход в «Локомотив»
«Ливерпуль» объявил о трансфере грузинского футболиста
Роналду определил желаемого тренера для «Аль-Насра»
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов